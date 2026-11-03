Elecciones en EEUU: hora a hora, cuándo se conocerán los votos y claves para analizar los resultados

Existe mucha confusión sobre a que hora tendremos los resultados de las elecciones legislativas norteamericanas. Un par de consejos para no quedarse despierto toda la noche.

El hombre que aguarda: Donald Trump. De lo que vaya a ocurrir en las próximas horas depende el destino de los EE.UU. y gran parte del mundo… en especial el de la Argentina.

No sabemos a qué hora se van a conocer los resultados de las elecciones de medio término en los EEUU , pero al menos conocemos cuándo se dieron a conocer en 2024, lo que puede servir de guía. Para las 8 de la noche hora argentina se difundirán los primeros votos provenientes de parte de los estados de Indiana y Kentucky.

A las 9 comenzarán a llegar los de la región del corazón Republicano, Georgia, Carolina del Sur, New Hampshire y la mayor parte de Florida . Esto debiera inducir la idea que Trump y los suyos van al frente.

A las 9.30 cierran North Carolina y Ohio. Si las cosas les salen bien a los Demócratas, veríamos como se achica la diferencia.

Para las 8 cierran Maine, y la mayor parte de los distritos en Michigan, Texas, Kansas. Por entonces ya deberían ingresar el resto de los resultados de New Hampshire y Florida.

A las 11 de la noche se alcanzará el pico de la marea republicana: Iowa, Minnesota, y Nebraska cierran los comicios, junto con lo que quedaba de Michigan, Texas y Kansas. Históricamente, entre esta hora y la una de la mañana del día siguiente la Cámara de Representantes tiende a parecer dominada por los republicanos.

En la madrugada, a la 1 del miércoles: California, Oregón y Washington comienzan a reportar los primeros votos (millones de ellos) que comienzan a inclinar la balanza para el lado de los Demócratas.

Para las 3 es el turno de Alaska. Cierran las ultimas mesas y podríamos comenzar a conocer los resultados iniciales con alguna certidumbre.

Dicho esto, podría darse el caso que tome días o semanas conocer el resultado final, si las cosas se ponen demasiado parejas (los Demócratas ganan la Cámara Baja por menos de lo esperado y los Republicanos retienen el Senado).

Para los ansiosos

Si no quiere quedarse despierto toda la noche, van algunas pistas:

Florida, hacia las 10 de la noche deberíamos conocer los resultados más relevantes. Si la representante Demócrata Kathy Castor del circuito FL-14 sobrevive, los Republicanos deberían preparase para decirle adiós a la mayoría en la Cámara baja. Si Jared Moskowitz del FL 25 se las ve peliagudas, tal vez la cosa no sea tan grave.

De paso estaría bueno mirar lo que ocurre con la carrera por el Senado en Carolina del Sur, si Darline Graham pierde ante Annie Andrews, Trump debería despedirse de su control en la Cámara alta.

A las 11 de la noche es el turno de Virginia. Si los Demócratas conquistan el distrito VA-01, tendrán una muy buena noche. Si logran el VA-05 será una gran noche.

Por las dudas no deje de mirar por ese entonces qué pasa en el 6to distrito de Kentucky, donde la clave pasa por Lexington.

Viajando al Oeste, Texas cierra después que Ohio pero tiende a contar más rápidamente los votos. Si Ken Paxton aguanta, los republicanos podrían mantener la mayoría en el Senado, y si en Iowa los números de Hinson son buenos, la noche apuntaría a no ser tan mala para Trump.

Un consejo: no vale la pena quedarse despierto para ver qué pasa en Maine o Alaska porque, si es que no tardan semanas, los resultados recién los conoceremos el miércoles a la mañana. Otros estados que pueden presentar demoras son Kansas (donde hay tres días de gracia para que lleguen todos los votos por correo) y Texas (donde si la diferencia es menor al 10% el perdedor puede pedir un recuento de votos).

Aun sabiendo todo esto, no hay nada seguro. En la elección de 2018 los resultados sobre lo que pasaba en el Senado estaban claros a las 0:44 de la madrugada y en 2024 a las 2:06, pero tomó cuatro días en 2022 por los problemas en Georgia. Normalmente es la agencia AP quien proporciona lo que se suele reconocer como el resultado oficial, pero en las últimas tres elecciones recién dictaminó quien tenía el control de la Cámara baja entre siete y ocho días después de la elección.

Proyecciones

La sensación predominante en los medios es que tendríamos una ola “Demócrata” que arrasaría con el Congreso Norteamericano, tiñéndolo de azul.

Según el pronosticador Nate Silver, la probabilidad que los Demócratas se hagan de ambas Cámaras ronda el 95%-80%. En tanto, la última encuesta del New York Times/Siena Polls los Demócratas lideran el 7 de los 7 estados donde la definiría el control del Senado.

Para el Cook Politica Report Forecast, los Demócratas podrían a conseguir 240 escaños en la Diputados. Ya tienen seguros 222, 4 más de los que necesitan para la mayoría. Para la casa de apuestas Kalshi la chance de que los azules consigan las dos Cámaras del Congreso ronda el 73%.

La ultima encuesta de Atlas Intel, la que mejor predijo los resultados de la elección 2024, ve a los Demócratas liderando en 14 puntos a los Republicanos, para lo que es el voto general.

La ola ya es tan grande que, los más centrados dentro del partido temen que si las expectativas no se cumplen, la desilusión cundirá en el partido, especialmente de cara a la próxima elección presidencial.

Desde ya que lo único seguro que tenemos es que sea cual sea el resultado final, Donald Trump gritará que hubo fraude, mientras el peor escenario es que de la mano de un frustrado Benjamín Netanyahu (quien lo necesita y segun Axios se lo pidió este fin de semana al norteamericano), decida reiniciar los ataques a Irán, buscando demostrar que continúa siendo el hombre más poderoso del mundo.

Podría seguir mencionando encuestas, informes, apuestas, el “pulpo Paul” y otras yerbas que nos hablan de un tsunami azul, pero que esto no nos haga perder de vista que, al final, el único veredicto que cuenta es el de los votantes.