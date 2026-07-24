Donald Trump ordena investigar la millonaria multa de la Unión Europea contra Google

El presidente estadounidense ordenó abrir una investigación a través del Departamento de Justicia tras la sanción de u$s1.015 millones impuesta por Bruselas a la cuarta empresa tecnológica más grande del mundo. Además, advirtió que la Unión Europea "pagará un precio muy alto" por su accionar.

Trump calificó de "ilegal" la sanción aplicada por la Comisión Europea a Google y prometió responder con una investigación bajo la Ley de Comercio de 1974.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este viernes que investigará a través del Departamento de Justicia , la multa "ilegal" que le impuso la Unión Europea (UE) a Google, de Alphabet . Según consignó el mandatario estadounidense, la alianza europea está llevando a cabo un " saqueo " contra las empresas estadounidenses.

Este jueves, la Comisión Europea emitió una multa de unos u$s1.015 millones , por incumplir las normas de la UE destinadas a frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas, según recoge Reuters.

"Iniciaremos de inmediato una investigación en virtud del artículo 301 sobre la práctica de 'saquear' a las empresas estadounidenses ", afirmó Trump en su red social personal, Truth, en una referencia al artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974. "La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y extremadamente poco ética", escribió.

La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, concluyó que Google incumplió la normativa en dos frentes distintos . Por un lado, le impuso una multa de 460 millones de euros por favorecer sus propios servicios en los resultados de Google Search. Además, la sancionó con otros 430 millones de euros por impedir que los desarrolladores que utilizan Play Store pudieran dirigir a los usuarios hacia otros canales de distribución.

"Es una decisión muy importante", afirmó la vicepresidenta de la Comisión Europea para el área digital, Henna Virkkunen, quien sostuvo que la medida busca "garantizar un terreno de juego equitativo" para todas las empresas que operan en internet.

Según detalló un comunicado oficial de la UE, la investigación determinó que "Google da un trato preferencial a sus propios servicios, incluidos los resultados de compras, hoteles, transporte y deportes, frente a los de terceros en Google Search, incumpliendo así sus obligaciones en virtud de la DMA".

"Google muestra sus propios servicios de forma más destacada en los resultados de búsqueda, incluso en la parte superior de la página de resultados o mediante elementos visuales y filtros mejorados, mientras que los servicios similares de terceros no reciben el mismo nivel de visibilidad", ahondaron.

La segunda multa aplicada estuvo relacionada con que la DMA establece que "los desarrolladores de aplicaciones que distribuyen sus apps a través de Google Play deberían poder informar a los clientes —de forma gratuita— sobre ofertas alternativas, generalmente más económicas, y dirigirlos hacia esas ofertas para realizar compras, por ejemplo, en sitios web o tiendas de aplicaciones alternativas". En este sentido, la Comisión de la UE aseguró que "Google no cumplió con esta obligación".

"En particular, Google impide que los desarrolladores de aplicaciones comuniquen y promocionen libremente sus ofertas y celebren contratos con los usuarios a través de los canales de distribución que elijan, incluidas las tiendas de aplicaciones de terceros", justificaron.

Además de la sanción económica, el organismo de la UE instó a Google a adoptar medidas para "tratar los servicios de terceros que aparecen en los resultados de búsqueda de Google de manera justa y no discriminatoria en comparación con sus propios servicios" y que permitan "que los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones a través de Google Play Store, tanto técnica como contractualmente, comuniquen y promocionen libremente sus ofertas y celebren contratos con los usuarios no solo dentro de la tienda de aplicaciones Google Play, sino también fuera de ella".

"Google debe poner fin a estos incumplimientos y abstenerse de continuar con ellos en el futuro. Las decisiones adoptadas hoy envían un mensaje claro: no dudaremos en utilizar nuestras herramientas para proteger las oportunidades empresariales y de innovación que abrió la DMA", sentenció Virkkunen.