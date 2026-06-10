Trump aseguró que habló con oficiales iraníes mientras EEUU bombardeaba Irán.

El presidente estadounidense afirmó que mantuvo contactos directos con representantes de Teherán durante la ofensiva militar y les exigió aceptar las condiciones de una negociación impulsada por Washington.

El presidente de EEUU, Donald Trump , afirmó este miércoles que mantuvo una comunicación directa con oficiales iraníes mientras las fuerzas estadounidenses llevaban adelante una serie de bombardeos contra objetivos en territorio de la República Islámica.

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Según relató el mandatario, durante el contacto exigió a los representantes iraníes que aceptaran los términos de una negociación impulsada por Washington, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países.

La ofensiva se produjo luego de que Trump prometiera responder "con dureza" a Irán tras los intercambios de fuego registrados entre ambas fuerzas a comienzos de esta semana. Durante la jornada se reportaron explosiones en la provincia sureña de Hormozgan , así como en las ciudades de Bandar Abbas y Sirik , y en la isla de Qeshm , ubicada en el golfo Pérsico.

El presidente estadounidense afirmó que mantuvo contactos directos con representantes de Teherán durante la ofensiva militar y les exigió aceptar las condiciones de una negociación impulsada por Washington.

Trump también sostuvo que las operaciones militares fueron ejecutadas exclusivamente por EEUU , sin participación de Israel , diferenciándolas de otras acciones coordinadas que se realizaron previamente en la región.

Las declaraciones fueron difundidas por la cadena Fox News. De acuerdo con el periodista Trey Yingst, quien aseguró haber mantenido comunicación con el presidente durante el operativo, Trump insistió ante los altos mandos iraníes en la necesidad de aceptar las condiciones planteadas por su administración.

EEUU profundiza la ofensiva contra Irán

En paralelo, el Ejército de estadounidense confirmó el inicio de ataques contra "múltiples objetivos" en Irán, en el marco de una política de represalia por las recientes acciones atribuidas a Teherán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) evitó precisar la ubicación exacta de los blancos alcanzados o la duración prevista de la ofensiva. No obstante, señaló en un comunicado que las operaciones constituyen "una respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán".

Horas antes del comienzo de los bombardeos, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había advertido desde las instalaciones del propio Centcom sobre la inminencia de una acción militar.

Washington responsabiliza al gobierno iraní por el ataque contra un helicóptero estadounidense con dos tripulantes a bordo ocurrido el martes, hecho que habría precipitado la respuesta militar.

Tras el inicio de la ofensiva, el gobierno de Teherán anunció el cierre total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Las autoridades iraníes advirtieron que cualquier embarcación que intente atravesar el canal será considerada un objetivo militar.

Sin embargo, mandos militares estadounidenses minimizaron el alcance de la medida y aseguraron que el tránsito por el estrecho continúa operativo bajo supervisión internacional.