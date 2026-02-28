Donald Trump anunció el asesinato del ayatollah Alí Jamenei: "Una de las personas más malvadas de la historia ha muerto"

EEUU e Israel comenzaron un ataque al país persa este sábado a la madrugada. El gobierno local insiste que sigue con vida, mientras comenzó contraataques a bases estadounidenses en la región.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó este sábado que el líder iraní Alí Jamenei fue asesinado durante los ataques de sus fuerzas armadas e Israel contra el país persa . "Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto", afirmó en sus redes sociales. Tras conversar telefónicamente con Trump, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , dijo en un mensaje grabado que "esta guerra conducirá a la paz . A una paz real".

A través de su cuenta de Truth Social, Trump indicó que "esto no solo es justicia para el pueblo iraní , sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios".

El presidente estadounidense resaltó el operativo militar, apuntando que Irán "no pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo , y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada".

Al igual que Netanyahu, se dirigió a los ciudadanos de Irán: "Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Escuchamos que muchos de sus CGRI (NdR: Cuerpo de Guardia Revolucionaria Iraní), militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: '¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!'. Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece".

Finalmente, se jactó: "Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país han quedado profundamente destruidos, incluso aniquilados . Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Medio Oriente".

Los rumores acerca de la muerte de Jamenei no fueron, hasta el momento, desmentidos por las fuentes oficiales de Irán. El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, dijo para NBC News que el líder de su país estaba con vida, pero aclaró "hasta donde yo sé". El portavoz de esa misma cartera, Esmail Baghaei, tuvo una postura similar para la BBC: "No puedo confirmar nada. [...] Nuestros esfuerzos están concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial". Sin embargo, la agencia de noticias local Tasnim señaló que esta tarde Jamenei estaba "en la sala de guerra dirigiendo las operaciones" contra Israel y EEUU. Aún se desconoce el paradero del presidente Pezeshkian.

Benjamín Netanyahu: "La operación continuará mientras sea necesario"

A través de un mensaje difundido por la televisión local y en sus redes sociales, Benjamín Netanyahu opinó que "Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación conjunta para eliminar la amenaza existencial que supone para Israel el régimen de los ayatolás en Irán".

En ese marco, aseguró que "la operación continuará mientras sea necesario y también se requiere paciencia" y prometió que "esta guerra conducirá a la paz. A una paz real". "En los próximos días, atacaremos miles de objetivos de este régimen terrorista", anticipó el primer ministro israelí.

Netanyahu avisó que "no permitiremos que un régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares. Seguiremos atacando sus objetivos y eliminando la amenaza".

Además se dirigió a los ciudadanos de Irán, pidiéndoles que "no desaprovechen esta oportunidad. Unámonos por nuestro futuro y nuestra libertad". "Crearemos las condiciones necesarias para que el valiente pueblo iraní se libere de las ataduras de la tiranía", dijo y los llamó a "unirse para derrocar al régimen y asegurar su futuro”.