Se presentó nuevo RIGI para proyecto de litio en Salta por u$s3.000 millones

La iniciativa, impulsada por Ganfeng Lithium junto a Lithium Argentina, prevé una capacidad de producción de más de 150.000 toneladas anuales y ya cuenta con la aprobación ambiental para su primera etapa.

El proyecto Pozuelos–Pastos Grandes, ubicado en la provincia de Salta, combina tecnologías tradicionales de evaporación con métodos de extracción directa de litio.

El grupo Ganfeng Lithium , a través de su centro regional Ganfeng Lithium LATAM y su subsidiaria Lithea Inc. , junto con su socio estratégico Lithium Argentina , presentó formalmente la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivos a la Gran Inversión (RIGI) para el proyecto de litio Pozuelos–Pastos Grandes (PPG) , ubicado en la provincia de Salta .

La iniciativa contempla una capacidad máxima de producción superior a las 150.000 toneladas anuales de litio y se apoya en una inversión total que supera los u$s3.000 millones , a ejecutarse en tres etapas , según informaron las compañías involucradas.

El proyecto ya alcanzó un hito clave en su etapa inicial: la primera fase cuenta con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) , lo que habilita el avance del desarrollo bajo los marcos regulatorios correspondientes.

Desde la empresa destacaron que este paso ratifica su compromiso con una minería responsable desde el inicio , con foco en criterios ambientales y operativos acordes a los estándares exigidos para proyectos de gran escala.

Pozuelos–Pastos Grandes incorporará un esquema tecnológico híbrido , que combina dos métodos complementarios. Por un lado, utilizará la concentración tradicional de salmuera mediante evaporación solar en piletas , una técnica ampliamente empleada en la región. Por otro, sumará tecnologías de extracción directa de litio (DLE) , orientadas a optimizar los tiempos de producción y reducir el impacto ambiental .

De acuerdo con la información difundida, esta combinación tecnológica permitirá mejorar la eficiencia del proceso productivo y fortalecer la sustentabilidad del proyecto a largo plazo.

Desde Ganfeng Lithium señalaron que la presentación del proyecto ante el RIGI refuerza la presencia del grupo en Argentina y consolida su rol en la transición energética global, en un contexto de creciente demanda de litio para el desarrollo de baterías y sistemas de almacenamiento de energía.

La compañía también puso en valor el trabajo de los equipos técnicos, ambientales, legales, estructurales y operativos que participan en el desarrollo del proyecto, y destacó el aporte de la iniciativa a una minería sostenible y de calidad en el país.

La nueva presentación se produce luego de que Ganfeng tuviera previamente un proyecto rechazado en Argentina, el denominado Mariana, antecedente que había generado expectativas en el sector respecto de futuras iniciativas bajo el esquema del RIGI.

En ese marco, el proyecto Pozuelos–Pastos Grandes aparece como una apuesta estratégica del grupo para canalizar inversiones de gran escala dentro del régimen de incentivos vigente.