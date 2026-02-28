Donald Trump sobre los ataques de EEUU a Irán: "Serán borrados"

Por medio de un mensaje grabado, el presidente estadounidense dio detalles de la operación conjunta a Israel. Por su parte, desde Irán contestaron que devolverán el ataque "con decisión".

Donald Trump grabó un mensaje de 8 minutos donde detalló los objetivos del ataque sobre Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país puso en marcha “importantes operaciones militares” en Irán , en lo que definió como una ofensiva destinada a “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”. El mensaje fue difundido a través de un video en redes sociales, donde el mandatario endureció el tono frente a Teherán y lanzó una advertencia directa: “Serán borrados”.

Según explicó, la decisión apunta a “defender al pueblo estadounidense eliminando la amenaza del régimen iraní”, en un contexto de creciente tensión internacional. En su declaración, Trump volvió a ubicar a Irán en el centro de las críticas de Washington: “Irán es el patrocinador del terrorismo número uno del mundo y recientemente mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos en sus calles mientras protestaban. Siempre ha sido la política de los Estados Unidos que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear”, expresó el mandatario.

Además, en el video de más de 8 minutos, Trump también dejó un mensaje para el pueblo de Irán: La hora de su libertad está cerca. Permanezcan a cubierto. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Las bombas caerán por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones".

El anuncio de Trump se produjo luego del ataque lanzado por EEUU e Israel contra distintas ciudades de Irán. El ataque tenía por objetivo destronar al ayatolá Alí Jamenei.

"Durante cuarenta y siete años, el régimen iraní ha coreado 'Muerte a Estados Unidos' y ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigiéndose contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países", justificó Trump sobre el ataque.

Luego, en su alocución frente a cámara, el mandatario estadounidense repasó distintos ataques que llevaron adelante desde Teherán contra EEUU, aunque no hizo mención a las respuestas y/o bombardeos por parte de su país.

La tensión entre ambos países no es ninguna novedad. Ya el año pasado, EEUU buscó desbaratar el desarrollo de arsenal nuclear: "Nunca podrán tener armas nucleares. Por eso, en la Operación Martillo de Medianoche del pasado mes de junio, destruimos el programa nuclear del régimen en Fordow, Natanz e Isfahán".

"Tras ese ataque, les advertimos que no reanudaran nunca su maliciosa búsqueda de armas nucleares y tratamos repetidamente de llegar a un acuerdo. Lo intentamos. Ellos querían hacerlo. No querían hacer (...) Pero Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas y décadas. Han rechazado todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo más" detalló sobre uno de los principales conflictos entre ambas naciones.

Sobre el tema, sentenció: "Nunca tendrán un arma nuclear. Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

En medio de la tensión, Irán anunció que responderá a los ataques de ambas naciones. En este sentido, Trump reconoció que "es posible que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas".

El ataque de EEUU e Israel sobre Irán

La primera confirmación oficial del ataque llegó desde la oficina del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que a través de un comunicado indicó que la ofensiva tuvo como objetivo “eliminar amenazas”, sin precisar blancos ni alcances del operativo.

ataque eeuu a iran El ataque de Estados Unidos sobre Irán Sputnik Mundo

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los ataques impactó en las inmediaciones de las oficinas del ayatolá Ali Khamenei, en la capital iraní. En un primer momento no se sabía si el líder supremo, de 86 años, se encontraba allí. Más tarde, un funcionario iraní aseguró que fue trasladado a un “lugar seguro”, según consignó The Jerusalem Post.

Con el correr de las horas, los medios estatales de Irán informaron nuevas explosiones en otras ciudades del país, entre ellas Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj, lo que sugiere una operación de alcance más amplio y eleva la tensión regional en un escenario ya de por sí delicado.