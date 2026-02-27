Caso Jeffrey Epstein: demócratas reclaman que Donald Trump testifique ante el Congreso de EEUU

Representantes opositores piden la presencia del Presidente ante el Comité que investiga la trama del fallecido pederasta. Le exigen que explique su vínculo con el financista y que informe los motivos por los que no se publicaron todos los archivos.

Antes del interrogatorio al expresidente Clinton en Chappaqua, Nueva York, el representante Robert García expresó públicamente el pedido para convocar al republicano. " Exigimos que el presidente Trump comparezca oficialmente ante el Comité de Supervisión . Aparece en los archivos de Epstein junto a Jeffrey Epstein y (su cómplice) Ghislaine Maxwell, casi más que cualquier otra persona", dijo.

Según García, demócrata por California, "es momento de que el Presidente responda a las preguntas sobre por qué faltan archivos del Departamento de Justicia, por qué ha habido un encubrimiento en la Casa Blanca y por qué en esta Administración continúan calificando esta investigación de engaño".

La exsecretaria de Estado, quien testificó este jueves, había acusado al Comité, bajo control de los republicanos, de haberla citado para distraer la atención y encubrir las actividades de Trump por su presunto vínculo con Epstein.

"Los republicanos ahora han establecido un nuevo precedente, que es el de traer a presidentes y expresidentes para que testifiquen" , dijo el congresista demócrata al criticar que se haya pedido testificar a los Clinton. Sin embargo, insistió en que tienen "preguntas serias" para el expresidente.

Recientemente, los demócratas criticaron que el mandatario hablara durante casi dos horas durante el discurso sobre el estado de la Unión y no hiciera mención al caso Epstein o a la presencia de víctimas del delincuente sexual en el Congreso.

Jeffrey Epstein Donald Trump

Conmoción por los archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de EEUU publicó el mes pasado el último lote de archivos relacionados con Epstein, en el caso de abuso sexual y tráfico de personas, como el esfuerzo final de la administración de Trump por cumplir con la ley de Transparencia que exige la difusión de todos los registros.

Las nuevas revelaciones del caso ponen en el ojo de la tormenta a figuras de peso mundial como el expríncipe inglés Andrés, Donald Trump, el magnate Elon Musk, al empresario Bill Gates, además del relato de situaciones de abuso de menores y rituales sangrientos.

El departamento había dicho a finales de 2025 que aún le quedaban más de cinco millones de páginas por revisar y que necesitaba reasignar a cientos de abogados para hacerlo, lo que provocó críticas de algunos miembros del Congreso, que consideraban que la lentitud de la administración había infringido la ley.

El fiscal general Todd Blanche declaró la finalización de los archivos en una conferencia de prensa. El nuevo y último lote de archivos incluye más de tres millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes, añadió.

Los archivos incluyen extensas censuras, afirmó, dadas las excepciones que permite la supresión de ciertos documentos, como información de identificación de las víctimas o materiales relacionados con investigaciones en curso.

El gobierno estadounidense sacó a la luz otras 30.000 páginas más de documentos vinculados al caso. Sin embargo, mediante un comunicado alertaron que algunos de los archivos "contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump".

Correos electrónicos comprometedores con figuras públicas

Entre los archivos hay correos electrónicos entre Epstein y personajes muy conocidos. Uno de ellos sugiere que Epstein quiso presentarle una mujer a “El Duque”, identificado como Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, aunque esos mensajes no prueban ilegalidad alguna.

Los correos electrónicos están firmados con la letra "A", con una firma que parece indicar "Su Alteza Real el Duque de York KG". Se intercambiaron en agosto de 2010, dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

La BBC se puso en contacto con Andrés, antes conocido como el duque de York, para obtener una respuesta. Mountbatten-Windsor fue objeto de años de escrutinio por su antigua amistad con Epstein. Ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

Algunos correos electrónicos en la última publicación parecen ser entre Epstein y Sarah Ferguson, la exesposa de Andrew. Un correo electrónico fechado el 4 de abril de 2009 estaba firmado: "¡Con cariño, Sarah, la pelirroja!".

Dice que iba a estar en Palm Beach, Florida, y quería tomar el té. El correo electrónico continúa hablando de ideas para la empresa de Ferguson, Mother's Army. La exduquesa de York se refiere a Epstein como "Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey". Ella lo llama una "leyenda" y dice "estoy muy orgullosa de ti". Epstein todavía estaba bajo arresto domiciliario por su condena de 2008 cuando se sucedió el intercambio de correos electrónicos.