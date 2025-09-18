Apareció una estatua gigante de Donald Trump con un bitcoin en la mando frente al Capitolio

Fue financiada por inversores en criptomonedas. Busca un debate público sobre el uso de activos digitales.

Una estatua dorada de Donald Trump con una Bitcoin apareció frente al Capitolio.

Una estatua dorada de Donald Trump sosteniendo un Bitcoin fue instalada este miércoles frente al Capitolio de Estados Unidos , en coincidencia con la decisión de la Reserva Federal respecto a su política de tasas de interés . La escultura tiene más de 3,5 metros de altura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A las 14, el banco central norteamericano anunció una reducción de un cuarto de punto en la tasa de interés de referencia , lo que marcó el primer recorte desde diciembre de 2024. Con la medida, el tipo de interés a corto plazo quedó en torno al 4,1 % , frente al 4,3 % previo.

En 2024, la Fed había bajado las tasas en tres oportunidades por la preocupación ante la caída del empleo y el aumento del desempleo . Además, el organismo adelantó que realizará dos recortes adicionales este año , aunque para 2026 solo proyecta uno, cifra que podría decepcionar a Wall Street , que aguardaba cinco reducciones el próximo año.

La escultura temporal, situada en la Calle 3 entre las 9 y las 16, fue financiada por un colectivo de inversores en criptomonedas . El grupo explicó que su intención es promover un debate público sobre el futuro de las monedas digitales , el rol de la política monetaria y la intervención del gobierno federal en los mercados financieros.

“La instalación está diseñada para impulsar el debate sobre el futuro de la moneda emitida por el gobierno y simboliza la intersección entre la política moderna y la innovación financiera”, sostuvo Hichem Zaghdoudi, representante del colectivo que patrocinó la iniciativa.

El vocero agregó: “Mientras la Reserva Federal define la política económica, esperamos que esta estatua impulse la reflexión sobre la creciente influencia de las criptomonedas”.

Un guiño al apoyo de Donald Trump

Los organizadores señalaron que la obra también buscó rendir homenaje al respaldo abierto de Donald Trump a los activos digitales. El Gobierno impulsa a que lso mismos se utilicen en la cotidianeidad.

Esperan que la instalación artística atraiga la atención de funcionarios, legisladores y transeúntes durante toda la jornada, en un contexto en el que la discusión sobre criptomonedas gana cada vez más espacio en la política estadounidense.