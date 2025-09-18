Barack Obama reaccionó a la suspensión de Jimmy Kimmel y apuntó contra el gobierno de Donald Trump







A través de sus redes sociales el expresidente de Estados Unidos se refirió a la situación que atraviesa el reconocido presentador tras sus dichos sobre la muerte de Charlie Kirk.

Obama se expresó sobre la situación con Kimmel y la ABC.

El expresidente Barack Obama intervino sobre la decisión de ABC de retirar a Jimmy Kimmel de su programación por tiempo indefinido, advirtiendo que la administración de Donald Trump había llevado la cultura de la cancelación a "un nuevo y peligroso nivel".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En X, Obama publicó: “Después de años de quejarse de la cultura de la cancelación, la administración actual la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar rutinariamente con tomar medidas regulatorias contra las empresas de medios a menos que amordacen o despidan a los periodistas y comentaristas que no le agradan”.

“Este es precisamente el tipo de coerción gubernamental que la Primera Enmienda fue diseñada para prevenir, y las empresas de medios deben comenzar a defenderse en lugar de capitular ante ella”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BarackObama/status/1968679167286763678&partner=&hide_thread=false After years of complaining about cancel culture, the current administration has taken it to a new and dangerous level by routinely threatening regulatory action against media companies unless they muzzle or fire reporters and commentators it doesn’t like. https://t.co/uts7JpJZzN — Barack Obama (@BarackObama) September 18, 2025

La suspensión del programa de Jimmy Kimmel El miércoles, ABC anunció que el programa de Kimmel dejaría de emitirse indefinidamente. Esto ocurrió horas después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazara a la cadena y a sus estaciones con tomar medidas si no se tomaban medidas. Carr había criticado duramente un comentario de Kimmel durante su monólogo del lunes: "Tuvimos nuevos mínimos el fin de semana con la banda MAGA intentando desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para sacarle partido político".

En el podcast de Benny Johnson, Carr condenó el comentario y dijo: "Podemos hacer esto de la manera fácil, o estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, sobre Kimmel, o habrá trabajo adicional para la FCC por delante". Obama fue invitado al programa de Kimmel cuando era presidente y apareció con él y el entonces presidente Joe Biden en una sesión de preguntas y respuestas y en un evento de recaudación de fondos para la campaña en Los Ángeles en junio de 2024.