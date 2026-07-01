Donald Trump estrenó el nuevo Air Force One donado por Qatar desafiando las fuertes críticas + Agregar ámbito en









Se trata de un Boeing 747. Su uso despierta serias dudas éticas y sospechas de seguridad nacional al provenir de un obsequio de otra nación.

El polémico debut del nuevo Air Force One que Qatar le obsequió a Donald Trump. ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump concretó este miércoles el vuelo inaugural del nuevo avión presidencial Air Force One, un Boeing 747 modificado y obsequiado por Qatar, durante su traslado hacia Dakota del Norte. Allí, el mandatario estadounidense encabezará la apertura de un museo en homenaje a Theodore Roosevelt, en una parada cargada de simbolismo patriótico. La visita busca apuntalar su discurso de "grandeza nacional" de cara a las celebraciones del 4 de Julio y como antesala de los comicios legislativos de noviembre.

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Sin embargo, el debut de la aeronave reavivó los cuestionamientos éticos, constitucionales y de seguridad que arrastra desde que se anunció el polémico obsequio de la monarquía del Golfo.

El gigantesco Boeing 747, que antes pertenecía a la flota real qatarí, fue repintado con tonos rojo, blanco, azul oscuro y sutiles líneas doradas por exigencia directa de Trump. Este modelo sustituirá de forma temporal a los dos aviones presidenciales que operan desde hace más de tres décadas, a la espera de que la compañía Boeing entregue las unidades definitivas pautadas para 2028.

El nuevo Air Force One, donado por Qatar Manuel Balce Ceneta - AP Trump defendió el costo del nuevo avión de Qatar y elogió al emir Previo a abordar la aeronave en la Base Conjunta Andrews, Trump respaldó la resolución de recibir el obsequio y dedicó elogios a las autoridades qataríes. “Qatar nos trató muy bien”, afirmó ante la prensa. En esa misma línea, describió al emir de la nación de Oriente Medio como “una persona muy agradable” y desestimó las críticas referidas al financiamiento del reacondicionamiento. "Costó muy poco para los contribuyentes en comparación con lo que habría costado si lo hubiéramos hecho de otra manera”, sostuvo.

Asimismo, el mandatario elogió la renovación estética de la unidad: “Estamos muy orgullosos de esto, el país está muy orgulloso. El viejo Air Force One no se veía apropiado para nuestro país”.

Finalmente, justificó las reformas técnicas aplicadas al Boeing antes de su despegue definitivo: “Lo hicieron apropiado para un presidente. Eso significa la seguridad y todos los sistemas y dispositivos que incorporaron. Es un trabajo muy complejo”.