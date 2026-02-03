Donald Trump le pidió a sus aliados "nacionalizar el sistema electoral" + Seguir en









Este llamado se produjo en el marco de las próximas elecciones de noviembre 2026, cuando se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Este pedido de Trump se suma a una serie de iniciativas para cambiar las reglas electorales antes de las elecciones de medio término de 2026.

Donald Trump le pidió al Partido Republicano "nacionalizar" el sistema electoral en EEUU, de cara a las elecciones legislativas de noviembre en 2026, donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Las declaraciones se realizaron en un podcast publicado el lunes por Dan Bongino, su exdirector adjunto del FBI.

Así mismo, el presidente estadounidense reiteró denuncias sobre irregularidades en los comicios y vinculó esas afirmaciones con la participación de inmigrantes, a quienes acusó de sufragar de manera irregular: “Estas personas fueron traídas a nuestro país para votar y lo hacen ilegalmente”.

Además, señaló que los republicanos “no están siendo lo suficientemente duros” frente a esa situación y sostuvo que el partido debería “tomar el control del voto” y avanzar hacia la “nacionalización” de las elecciones en al menos 15 lugares.

Por qué Trump pidió "nacionalizar" el voto Según la Constitución, las elecciones estadounidenses se rigen principalmente por leyes estatales, lo que da lugar a un proceso descentralizado en el que la votación es administrada por funcionarios de los condados y los municipios en miles de distritos electorales de todo el país.

Hace unos días, agentes del FBI incautaron registros de votación de las elecciones de 2020 de un centro electoral del condado de Fulton, Georgia, donde sus aliados persiguieron durante años falsas afirmaciones de fraude electoral. The New York Times informó el lunes que Trump había hablado por teléfono con los agentes del FBI implicados en la redada del condado de Fulton, para darles las gracias.

Este pedido de Trump se suma a una serie de iniciativas para cambiar las reglas electorales antes de las elecciones de medio término de 2026. Recientemente, firmó una orden ejecutiva que exige prueba de ciudadanía para registrarse y limita el conteo de votos por correo. Sin embargo, esta medida fue parcialmente bloqueada por jueces federales y su futuro es incierto.