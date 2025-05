Donald Trump prometió a Medio Oriente no dar más "sermones sobre cómo vivir"

En este escenario, el mandatario norteamericano aseguró que Estados Unidos ya no dará "sermones acerca de como vivir" a otros países del mundo. Así, Trump finalizó su gira que incluyó visitas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

"Y los intervencionistas intervenían en sociedades complejas que ni siquiera comprendían”, criticó.

Así, además de los acuerdos multimillonarios, el Presidente estadounidense dejó un mensaje claro - aunque resta saber que tan probable - de que los días en que los funcionarios estadounidenses "daban conferencias sobre cómo vivir y cómo gobernar sus propios asuntos" terminaron.

La familia real qatarí le regaló un Boeing 747-8 a Donald Trump y desató la polémica en EEUU

La visita de Donald Trump generó fuertes controversias luego de que el líder republicana recibiera la oferta de un lujoso Boeing 747-8 como regalo de la familia real de Qatar. Según informó el medio ABC News, el avión, valuado en aproximadamente u$s400 millones, estaría destinado a ser utilizado como el Air Force One, el avión presidencial norteamericano.

La noticia fue confirmada por la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien explicó en una entrevista con Fox News que "el gobierno de Qatar se ha ofrecido amablemente a donar un avión al Departamento de Defensa. Los detalles legales al respecto todavía se están resolviendo".

El expresidente Donald Trump, a través de su red social Truth Social, celebró la noticia: "Así que el hecho de que el Departamento de Defensa está recibiendo un REGALO, GRATIS, de un avión 747 para reemplazar el Air Force One, de 40 años de edad, temporalmente, en una transacción muy pública y transparente, molesta tanto a los demócratas corruptos que insisten en que pagamos MUCHOS DÓLARES por el avión".

Según fuentes de la Casa Blanca, el avión podría ser donado a la futura biblioteca presidencial de Trump una vez que termine su mandato, lo que agrega otra dimensión a la polémica.

Trump arabia saudita 2.avif La gira de Trump pasó por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar.

El anuncio no tardó en generar críticas, especialmente entre los opositores del Partido Demócrata. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue contundente en su cuenta de X (antes Twitter): "Nada dice ‘Estados Unidos Primero’ como un Air Force One cortesía de Qatar. No es sólo soborno, es influencia extranjera premium con espacio extra para las piernas".

Los cuestionamientos se centran en la posible violación de leyes anticorrupción y disposiciones constitucionales que impiden a los funcionarios estadounidenses aceptar regalos "de un rey, un príncipe o un estado extranjero". Desde la Casa Blanca, la vocera Leavitt insistió en que cualquier regalo proveniente de un país extranjero se acepta "en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables".

Por su parte, el vocero qatarí Ali al-Ansari aclaró a The New York Times que el ofrecimiento del avión aún estaba bajo consideración y que "no se había tomado ninguna decisión" definitiva al respecto.