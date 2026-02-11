Benjamín Netanyahu llegó a Washington para reunirse con Donald Trump en medio de la tensión creciente con Irán + Seguir en









El primer ministro israelí adelantó su viaje a Washington tras los contactos entre enviados estadounidenses y negociadores iraníes en Omán. La presión sobre Teherán y el futuro de su programa nuclear dominan la agenda.

Es la sexta visita de Netanyahu a Estados Unidos desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó este miércoles a la Casa Blanca para reunirse con su par estadounidense, Donald Trump. El encuentro se dio en el marco de las negociaciones y la tensión entre el gobierno de Donald Trump e Irán, que había prometido atacar bases militares norteamericanas en Medio Oriente y en Israel, si EEUU vuelve a arremeter contra el país islámico.

El meeting estaba pactado para la próxima semana, pero luego de las reuniones de los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, con negociadores iraníes en Omán, motivaron al premier israelí a adelantar su viaje a Washington. Netanyahu está fuertemente interesado en que Trump continúe presionando a Irán, como hizo la semana pasada al decretar nuevos aranceles a los países que compre petróleo y gas al régimen del Ayatolá.

Presión militar contra Irán en medio de las negociaciones Donald Trump Benjamin Netanyahu.jpg Donald Trump y Benjamín Netanyahu posan en su reunión anterior en la Casa Blanca. Es la sexta vez que el Primer Ministro de Israel visita la Casa Blanca desde el regresó del magnate estadounidense a la Casa Blanca, en enero de 2025. En las horas previas al encuentro, Trump volvió a endurecer su discurso y dejó abierta la posibilidad de ampliar la presencia naval estadounidense en la región. El mandatario confirmó que una flota ya se dirige hacia Medio Oriente y deslizó que podría enviarse una segunda como señal directa hacia Teherán. “O alcanzamos un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro, como la última vez”, advirtió, en referencia a la operación militar previa contra infraestructura iraní.

La bilateral entre ambos líderes fue fijada para las 11:00 (hora local). Para Netanyahu, la prioridad es clara: mantener a EEUU en una posición de firmeza frente al programa nuclear iraní y también frente al desarrollo de misiles balísticos.

Del lado iraní, las señales tampoco fueron moderadas. Funcionarios de Teherán alertaron el lunes sobre posibles “interferencias negativas” en el proceso diplomático justo antes de la llegada de Netanyahu a EEUU, sugiriendo que la visita podría tensar aún más las conversaciones indirectas que se vienen desarrollando.

El viaje del premier israelí estaba originalmente previsto para el 19 de febrero, cuando debía participar de una reunión del llamado “Consejo de Paz” sobre la situación en Gaza. Sin embargo, el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán aceleró los tiempos.