Donald Trump evalúa reducir aranceles al acero y aluminio en medio de la presión por el costo de vida en EEUU

Según FT, la Casa Blanca revisará la lista de productos alcanzados por gravámenes de hasta el 50% y analiza exenciones selectivas. Crecen las críticas por el impacto en consumidores y empresas.

La medida para suavizar los aranceles sobre acero y aluminio surge en medio de crecientes críticas a los gravámenes de Trump como un potencial impuesto para los estadounidenses. Depositphotos

El presidente de EEUU, Donald Trump, planea reducir algunos aranceles sobre productos de acero y aluminio, mientras su administración lidia con una creciente crisis del costo de vida que ha afectado sus índices de aprobación, informó el Financial Times el viernes.

La Casa Blanca está revisando la lista de productos afectados por los aranceles de Trump sobre estos metales –que rondan el 50% e incluyen una gran cantidad de artículos fabricados con ellos– y está considerando eximir algunos elementos de la lista, informó el FT, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La administración Trump también está considerando limitar la expansión de la lista de productos con aranceles, y planea en su lugar lanzar una investigación de seguridad nacional más específica sobre ciertos productos, informó el FT.

Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York publicado esta semana mostró que las empresas y consumidores estadounidenses pagaron casi el 90% del costo de los aranceles de Trump en 2025.

Trump, sin embargo, ha afirmado repetidamente que los ingresos de sus aranceles ayudarán a reducir la deuda nacional, y ha promocionado constantemente la posibilidad de un pago público proveniente de estos ingresos.

Aun así, se vio al presidente retractarse de varios de sus gravámenes más estrictos el año pasado, y también buscando una tregua comercial con China en medio del aumento de los costos de importación para los estadounidenses.