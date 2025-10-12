El papa León XIV ve "destellos de esperanza" tras el alto al fuego en Gaza







La liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos marca un nuevo capítulo tras el acuerdo de paz en Gaza.

El papa León XIV celebró el alto al fuego y destacó que ofrece "destellos de esperanzas para la Tierra Santa". Vatican News

El papa León XIV celebró el alto al fuego en Gaza y destacó que ofrece "destellos de esperanzas para la Tierra Santa". En su mensaje, el pontífice instó a las partes implicadas en el proceso de paz a "seguir con valentía el camino trazado" y sostuvo que el acuerdo representa una chispa de esperanza para la región.

El pontífice aseguró que "animo a las partes involucradas a continuar valientemente en el camino hacia una paz justa y duradera que respete las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino". Las declaraciones se produjeron mientras líderes mundiales, entre ellos Donald Trump y Abdel Fattah al Sisi, se preparan para una cumbre en Sharm el Sheij que buscará consolidar el fin del conflicto.

israel gaza El pontífice instó a las partes involucradas a avanzar "valientemente en el camino hacia una paz justa y duradera".

León XIV recordó los dos años de guerra, iniciados con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que derivaron en una ofensiva israelí con más de 67.000 palestinos muertos. "Dos años de conflicto han dejado muerte y destrucción por todas partes, especialmente en los corazones de aquellos que han perdido brutalmente a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, todo", expresó el pontífice, y agregó que hay que redescubrir que "el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecerle la esperanza de la reconciliación".

Cuenta regresiva para la liberación de rehenes israelíes en Gaza y de prisioneros palestinos en Israel Tras la aprobación del histórico acuerdo de paz de Israel en la Franja de Gaza, la cuenta regresiva hacia la libertad comenzó. Se espera que los últimos rehenes israelíes retenidos en Gaza sean liberados este lunes por la mañana, pocas horas antes de que expire el plazo de 72 horas fijado por el acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, fuentes vinculadas a la entrega aseguraron que las 20 personas con vida secuestradas ya están en poder de Hamás y podría adelantarse la liberación a manos de la Cruz Roja.

Rehenes Gaza Israel Hamas Gentileza Canal 26 De los capturados el 7 de octubre de 2023, se presume que 20 están vivos y 25 muertos, y se desconoce el paradero de otros dos. Hay un rehén adicional cuyo cuerpo estuvo retenido en Gaza desde antes de los ataques del 7 de octubre. Se trata de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel que murió en 2014. Del otro lado, Israel liberará a casi 2.000 prisioneros y detenidos palestinos, en lo que representa el intercambio más grande desde los acuerdos de 2011. Según fuentes oficiales, la mayoría de los liberados serán mujeres y jóvenes que no enfrentan condenas por delitos graves.