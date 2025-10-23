Los republicanos advierten que el cierre del gobierno podría generar caos en los aeropuertos de EEUU

El congreso estadounidense se encuentra paralizado hace un mes. Esto se debe al fuerte enfrentamiento entre Donald Trump y los demócratas, que continúan sin acuerdo.

El prolongado cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos , que ingresó en su cuarta semana , generó preocupación entre los legisladores republicanos , quienes alertaron este jueves sobre un posible colapso en los aeropuertos del país si la parálisis administrativa se extiende hasta noviembre.

El enfrentamiento entre el oficialismo republicano del presidente Donald Trump y la oposición demócrata continúa sin acuerdo, mientras la presión crece para poner fin al estancamiento presupuestario que afecta a miles de empleados públicos.

Más de 60.000 empleados federales , entre controladores de tráfico aéreo y trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) , están cumpliendo funciones sin percibir salario , según confirmaron fuentes oficiales.

El Departamento de Transporte advirtió que el creciente ausentismo laboral podría generar largas demoras en los controles de seguridad y en el registro de pasajeros.

“ Estamos entrando en una temporada de vacaciones, y estamos en medio de la temporada alta de fútbol americano. Este es el momento de mayor actividad de viajes en Estados Unidos”, expresó el presidente de la Cámara de Representantes , Mike Johnson , durante una conferencia de prensa.

Congreso EEUU F24

Antecedentes y efectos inmediatos

El cierre gubernamental más extenso en la historia estadounidense se produjo en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, y duró 35 días. En aquel entonces, el ausentismo masivo de empleados aeroportuarios que se declararon enfermos para no trabajar sin cobrar contribuyó a que la Casa Blanca pusiera fin a la medida.

Actualmente, el impacto ya se refleja en los aeropuertos: según Johnson, en condiciones normales, solo el 5% de los retrasos en vuelos se debe a la falta de personal, pero en las últimas semanas esa cifra superó el 50%.

Entre el sábado y el lunes recientes, 19.000 vuelos resultaron demorados, y el número “solo va a aumentar” si el cierre continúa, advirtió el legislador.

La tensión económica y los riesgos que advierten

El republicano también denunció que muchos empleados del sector se vieron obligados a buscar ingresos alternativos, desempeñándose como conductores de Uber o repartidores de comida, debido a la falta de pago.

“Cuanto más dure el cierre, y a medida que menos controladores de tráfico aéreo se presenten a trabajar, la seguridad del pueblo estadounidense se verá aún más en peligro”, enfatizó Johnson, marcando la creciente inquietud por la seguridad operacional en los vuelos.

El cruce político por falta de consenso en el Congreso

La Cámara de Representantes, bajo mayoría republicana, aprobó una resolución provisional para mantener el gasto público hasta fines de noviembre. Sin embargo, la medida requiere al menos cinco votos demócratas en el Senado para su aprobación definitiva.

Por su parte, los senadores demócratas presentaron una propuesta alternativa que incluye la suspensión de las reformas sanitarias impulsadas por la mayoría republicana en julio, evidenciando el profundo desacuerdo entre ambas fuerzas políticas.

Mientras tanto, los aeropuertos operan al límite, y los analistas advierten que, de prolongarse el cierre, el transporte aéreo podría enfrentar el escenario más crítico desde 2019, con demoras masivas, pérdidas millonarias y riesgo para la seguridad aérea nacional.