Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser "un matón" que fabrica "muchas drogas"







El presidente de EEUU denunció al mandatario colombiano y suspendió ayuda financiera, mientras el Pentágono reporta ataques contra narcolanchas frente a Colombia.

Trump calificó a Gustavo Petro como “un matón” y lo acusó de fabricar “muchas drogas” en un nuevo capítulo de tensiones diplomáticas.

Donald Trump acusó este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser “un matón” y “un mal tipo” que fabrica “muchas drogas”, en declaraciones que reavivan la tensión entre ambos gobiernos tras la suspensión de la ayuda financiera estadounidense al país sudamericano.

El mandatario norteamericano lanzó sus dichos ante periodistas en el Despacho Oval, donde insistió en que Petro “está involucrado en la fabricación de muchas drogas”. La acusación se suma a las expresiones del fin de semana, cuando Trump lo había calificado como un “líder del narcotráfico” y anunció la cancelación de fondos destinados a cooperación bilateral.

La escalada verbal coincide con un incremento de las operaciones militares en la región. El Pentágono informó este miércoles que fuerzas estadounidenses atacaron una supuesta narcolancha frente a las costas de Colombia, en aguas del Pacífico, como parte de su ofensiva contra el tráfico de estupefacientes.

La respuesta de Gustavo Petro: denuncia “amenaza de invasión” El presidente Gustavo Petro, según reportaron medios locales, negó de manera tajante cualquier vinculación con actividades ilícitas: “No soy negociante ni narcotraficante, creo en el bien común y en la vida”, afirmó, dirigiéndose directamente al expresidente estadounidense. Petro contrastó su visión con lo que calificó como “el modelo capitalista que alimenta la codicia y el narcotráfico”.

Petro.jpg Petro negó vínculos con el narcotráfico: “No soy negociante ni narcotraficante, creo en el bien común y en la vida”. EFE Según el mandatario colombiano, su gobierno prioriza soluciones estructurales y sostenibles en materia de seguridad y lucha contra las drogas, defendiendo los resultados obtenidos hasta el momento. El mandatario, sostiene que estos comentarios pretenden influir en la política nacional colombiana y afectan el clima previo a los próximos comicios, calificando el tono de injerencia extranjera. Ante las acusaciones y la suspensión de la ayuda, el gobierno colombiano reaccionó con firmeza. El lunes, Bogotá llamó a consultas a su embajador en Washington y presentó una denuncia formal por lo que consideró una “amenaza de invasión” por parte de Estados Unidos, marcando un nuevo punto crítico en la relación bilateral.