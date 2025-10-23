El petróleo tuvo su mayor suba diaria en cuatro meses tras nuevas sanciones de EEUU a empresas rusas







El gobierno estadounidense sancionó a las dos mayores petroleras del país euroasiático para forzar un alto el fuego en Ucrania.

El precio del petróleo mejora el valor de las acciones vinculadas al commodities. Reuters

Los precios del petróleo registraron este jueves un fuerte repunte luego de que EEUU anunciara sanciones contra las dos mayores compañías petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, en un intento por presionar a Moscú para que "acepte de inmediato un alto el fuego" en la guerra de Ucrania. El crudo West Texas Intermediate (WTI) anotó su mayor suba diaria (+5,6%) en más cuatro meses.

El petróleo Brent subió 3,40 dólares, o 5,4%, para cerrar a 65,99 dólares el barril, tras conocerse la decisión de Washington. A su vez, el WTI subió 3,29 dólares, o 5,6%, para cerrar a 61,79 dólares. La suba fue la más alta desde el 13 de junio.

Sanciones para forzar un alto el fuego En un comunicado oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense explicó que las medidas responden a "la falta de un compromiso serio de Rusia con un proceso de paz". "El objetivo es aumentar la presión sobre el sector energético ruso y limitar la capacidad del Kremlin para financiar su maquinaria bélica", señaló el texto. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, remarcó que "ahora es el momento de detener las matanzas y lograr un alto el fuego inmediato". Y añadió:

"Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, sancionamos a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que sostienen financieramente al Kremlin. El Tesoro está dispuesto a tomar nuevas medidas, si es necesario, para apoyar los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a otra guerra. Animamos a nuestros aliados a sumarse y cumplir con estas sanciones".

Las sanciones alcanzan a Rosneft, una compañía integrada verticalmente que opera en exploración, extracción, refinación y venta de petróleo y gas natural, y a Lukoil, que desarrolla actividades similares tanto en Rusia como en otros mercados internacionales.

Lukoil petróleo Rusia gas Las sanciones son a las dos mayores compañías petroleras rusas Un giro en la estrategia de Trump La medida representa un cambio de rumbo en la política exterior del presidente Donald Trump, quien recientemente había intentado acercar posiciones con el mandatario ruso. Según fuentes oficiales, la decisión se tomó después de que Trump cancelara el encuentro previsto con Vladímir Putin en Budapest, debido a la negativa del líder ruso a declarar un alto el fuego. Rosneft y Lukoil concentran casi la mitad de las exportaciones de crudo de Rusia, por lo que las sanciones implican un golpe directo a los ingresos energéticos del país. Consultado sobre la decisión, Trump explicó: "Simplemente, sentí que era el momento. Cada vez que hablo con Vladímir tenemos buenas conversaciones, pero no llegan a nada". El mandatario estadounidense aclaró además que su objetivo no es sostener los precios del petróleo en niveles altos: "Me interesa un petróleo barato. Espero que las sanciones duren poco y que Putin acepte un alto el fuego para poder retirarlas pronto".