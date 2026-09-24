Donald Trump anticipó que no habrá nuevas regulaciones sobre Inteligencia Artificial y aseguró que China comparte su postura

El presidente estadounidense afirmó que la tecnología será uno de los principales temas de su reunión con Xi Jinping y defendió el actual esquema de control.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Washington y Beijing comparten una postura contraria a establecer nuevas regulaciones sobre la Inteligencia Artificial (IA) , horas antes de reunirse con su par chino, Xi Jinping. El mandatario sostuvo que el sistema legal estadounidense ya cuenta con herramientas para intervenir ante eventuales problemas vinculados con esta tecnología.

"La superinteligencia será un gran tema de discusión, pero quiero dejarla exactamente donde está", afirmó Trump, quien comenzó a utilizar el término "superinteligencia" para referirse a la IA . Luego agregó: "Esa es también la posición de China. ¡Nuestra valla de contención es el Departamento de Justicia! (estadounidense)".

Las declaraciones se producen en la previa de una cumbre entre Trump y Xi en Washington , donde la inteligencia artificial ocupará un lugar destacado en una agenda que también incluirá la guerra en Irán y el comercio entre las dos principales potencias económicas.

La posición expresada por Trump apunta a mantener el actual escenario para el desarrollo de la IA sin incorporar nuevas barreras regulatorias . El mandatario ya había planteado que el Departamento de Justicia estadounidense podría intervenir en caso de que fuera necesario controlar o procesar a compañías del sector.

El tema llega a la reunión después de que funcionarios de ambos países mantuvieran conversaciones preliminares sobre seguridad y posibles mecanismos de notificación de incidentes relacionados con IA . Sin embargo, las declaraciones del presidente estadounidense anticipan que no buscará impulsar nuevas restricciones durante su encuentro con Xi.

Xi Jinping llegó a Washington el miércoles para realizar una visita de Estado de tres días.

Trump también había anunciado esta semana que los documentos oficiales de Estados Unidos comenzarán a utilizar la denominación "superinteligencia" en lugar de "inteligencia artificial", al considerar que ese término representa mejor las capacidades de la tecnología.

Xi Jinping llegó a Washington para una visita de Estado

El presidente chino arribó el miércoles a Washington para una visita de Estado de tres días, en un viaje que marca un nuevo capítulo de los contactos entre las dos potencias y que tendrá como punto central su encuentro con Trump.

En un gesto poco habitual, Trump y la primera dama Melania Trump recibieron personalmente a Xi y a la primera dama china al pie del avión en la base Andrews, ubicada en las afueras de la capital estadounidense.

La visita tiene además un fuerte componente protocolar. Hace más de una década que un líder chino no protagoniza una visita de Estado en Washington, y la recepción preparada para Xi contempla un espectáculo aéreo militar y el tradicional saludo de 21 cañonazos.

Más allá del ceremonial, la agenda estará atravesada por la competencia tecnológica y comercial entre Washington y Beijing. La inteligencia artificial aparece así como uno de los asuntos centrales de la cumbre, aunque Trump ya adelantó que pretende mantener el actual escenario regulatorio.