Un futbolista de 20 años falleció tras un insólito accidente con un ciervo

Oskar Kordus murió tras sufrir graves heridas cuando un ciervo atravesó el parabrisas de su auto y cayó dentro del vehículo. El deportista se desempeñaba en la cuarta división del fútbol polaco.

El futbolista polaco Oskar Kordus, de 20 años, murió luego de sufrir graves heridas en un accidente de tránsito ocurrido cerca de Gostyn, en Polonia , cuando un ciervo atravesó el parabrisas de su automóvil y cayó dentro del vehículo. Según las primeras actuaciones policiales, un Volkswagen conducido por un hombre de 52 años atropelló a un ciervo que cruzaba la calzada. Tras el impacto, el animal salió despedido hacia el carril contrario y terminó chocando contra el BMW que manejaba el futbolista.

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El hecho ocurrió en la carretera DW434 , en el tramo de la circunvalación que conecta Krajewice y Grabonóg. Producto del incidente, el futbolista sufrió heridas graves, principalmente en la cabeza, luego de que su automóvil saliera de la carretera y terminara volcado en una zanja. El conductor del Volkswagen, en tanto, no sufrió lesiones.

La comisaría del Servicio Estatal de Bomberos de Gosty informó que los rescatistas encontraron a dos personas involucradas en el siniestro, una de ellas sin signos vitales.

“Tras llegar al lugar de los hechos y examinar a los heridos, se determinó que uno de ellos no presentaba signos vitales”, precisó el organismo. “La otra persona implicada en el incidente no sufrió lesiones. Los bomberos iniciaron la reanimación cardiopulmonar”.

Con la llegada del equipo médico continuaron las maniobras de emergencia. “Se restablecieron las constantes vitales y el herido fue trasladado en helicóptero ambulancia a un hospital en Pozna”, detallaron.

Kordus fue trasladado inconsciente y en estado crítico. Pese a la atención recibida en el centro de salud, finalmente se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía del Distrito de Gosty señaló que las lesiones mortales fueron provocadas por el animal que ingresó al vehículo. El jefe del organismo, Bogdan Zygmunt, explicó: “Tengo información sobre un fallecimiento. El animal que cayó dentro del vehículo le causó una lesión craneoencefálica y un traumatismo intracraneal. Según la documentación presentada por el hospital, probablemente no realizaremos una autopsia”.

La investigación fue iniciada conforme al artículo 177, párrafo 2, referido a los accidentes de tránsito con resultado de muerte. De acuerdo con la fiscalía, las primeras actuaciones no apuntan a una responsabilidad penal de los conductores involucrados.

“Las circunstancias indican que nadie será considerado responsable. El animal fue el principal culpable, y eso no genera responsabilidad alguna”, sostuvo Zygmunt.

El fiscal también se refirió a las circunstancias del accidente: “¿Quién debería ser acusado? Es un accidente muy, muy lamentable si un niño pequeño muere en tales circunstancias. Es inaudito que un coche atropelle a un animal que cruza la carretera, que luego choque contra otro coche y provoque un accidente mortal”.

La investigación podría archivarse si las conclusiones policiales no encuentran elementos que modifiquen la hipótesis inicial sobre la mecánica del hecho.

La despedida del club

La noticia impactó en Kania Gostyn, club de la cuarta división polaca al que Kordus se había incorporado antes del inicio de la temporada procedente de Korona Piaski.

El defensor había disputado siete encuentros de liga y había sido titular en el partido del sábado ante Pogon Nowe Skalmierzyce.

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“Con gran tristeza e incredulidad recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro jugador, Oskar Kordus”, expresó Kania Gosty en un comunicado difundido en redes sociales.

“En nombre de toda la comunidad de Kania Gostyn, extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y amigos de Oskar. En estos momentos tan difíciles, compartimos su dolor y los acompañamos en nuestros pensamientos y corazones. Descansa en paz, Oskar”, agregó el club.

El partido que Kania Gostyn debía disputar ante ChKS Polonia Chodziez fue cancelado. El club agradeció el respaldo de su rival y los mensajes de acompañamiento enviados por personas, instituciones y otras entidades deportivas.

Korona Piaski, donde Kordus se formó como futbolista, también publicó un mensaje tras conocer su muerte. “Fue un producto de nuestro club desde sus primeros años. Que descanse en paz”, señaló la institución.

En otra despedida, agregó: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y amigos. Oskar, siempre te recordaremos. Descansa en paz”.