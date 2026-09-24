Netflix presentó las primeras imágenes y detalles de "Blackmere", la nueva serie del creador de "Black Mirror"

La nueva serie de Charlie Brooker (creador de Black Mirror ) para Netflix ha revelado su título: "Blackmere" .

Netflix anunció el título de la serie, algunas imágenes de adelanto y la noticia de que Rory Kinnear (The Diplomat, Black Mirror) se ha unido al reparto durante su presentación en Londres el jueves. Kinnear comparte pantalla con Paddy Considine , Georgina Campbell y Lena Headey en esta miniserie de cuatro partes, que se estrenará a principios de 2027.

"El atormentado detective John Blackmere (Considine) abandona la lluviosa ciudad norteña de Bleakford para dirigirse a Londres a vengar la muerte de su compañero y atrapar a un asesino en serie ritualista antes de que se queden sin víctimas", continúa la sinopsis. "Contiene sangre y escenas de ceño fruncido".

Blackmere fue creada y escrita por Brooker, con la colaboración de Ben Caudell, Jason Hazeley, Emer Kenny, Daniel Maier y Joel Morris, además de material adicional de Victoria Asare Archer. Brooker es productor ejecutivo junto con Jessica Rhoades y Annabel Jones, con Mark Kinsella como coproductor ejecutivo y Richard Webb como productor. Al Campbell es el director de la serie.

La nueva serie de Brooker se anunció el año pasado como el “Proyecto sin título de Charlie Brooker”. “Estoy emocionadísimo de poder decir estas palabras en el comunicado de prensa. He soñado con ofrecer una cita desde que era un feto, y ahora aquí estoy, haciéndolo”, dijo Brooker en aquel entonces. “Me pellizcaría para comprobar que no es un sueño, pero como todos, me aterra la idea de que si lo hago, despierte y descubra que 2025 ha sido un sueño mágico. Por favor, vean mi programa. Se lo ruego”.

Además de Blackmere, la serie Black Mirror de Brooker regresará a Netflix para una octava temporada, cuya producción comenzó hace unos meses.