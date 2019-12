La irónica reacción de Trump tras enterarse de que afrontará un juicio político

La Cámara aprobó a última hora del miércoles los dos artículos que imputaban al republicano: abuso de poder y obstrucción al Congreso en el caso Ucrania.

"El país está mejor que nunca, no hicimos nada malo y tenemos un gran apoyo en el Partido Republicano como nunca antes lo habíamos tenido", continuó Trump, aprovechando el mitin para esgrimir su defensa.

"Los demócratas de la Cámara de Representantes están tratando de anular las boletas de decenas de millones de estadounidenses patrióticos", continuó.

Aseguró además que su predecesor, el presidente Barack Obama, debería haber sido el que enfrentara esa pena. "¨Por qué los republicanos no lo llevaron a juicio político a él?", se preguntó.

Trump acusó a los demócratas de "declarar su profundo odio y desdén por el votante estadounidense", y calificó el apoyo a su juicio político como una "marca eterna de vergüenza".

"No tienen nada. Ellos son los que deben ser acusados, cada uno de ellos", apuntó el neoyorquino.

Después, publicó un tuit en el que afirmó que no van detrás de él sino de los estadounidenses que lo votaron.

El primer artículo (abuso de poder) obtuvo 230 votos a favor y 197 en contra. Solo dos demócratas votaron en contra, mientras uno no votó. De los republicanos 195 dijeron no y dos no votaron.

El segundo artículo (obstrucción al Congreso) fue aprobado con 229 votos y tuvo en contra 198. En este caso tres demócratas votaron en contra y dos republicanos se expresaron a favor.

El quórum de la mayoría simple en ambas votaciones era de 216 votos. Trump es el tercer presidente norteamericano en ir a juicio.

En enero está previsto el proceso en el Senado, donde los republicanos tiene mayoría y donde no existen, hasta el momento, los votos requeridos para la condena.

Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, reaccionó en su cuenta de Instagram, afirmando que "los artículos de juicio político aprobados por la Cámara de Representantes se encontrarán con una desaparición rápida en el Senado".