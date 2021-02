Revelan videos nunca vistos del violento asalto al Capitolio de EEUU

"Creo que algunos pueden haber cambiado de opinión", dijo Biden desde la Oficina Oval, sugiriendo que los senadores republicanos pueden decidir condenar al expresidente.

Los demócratas que ofician de fiscales en el impeachment exhibieron imágenes particularmente fuertes de la violencia desatada el 6 de enero en el Capitolio que dejó cinco muertos, y en la continuidad del proceso, retomaron los argumentos que forman parte de su acusación por "incitación a la insurrección".

Las imágenes mostradas, muchas de las cuales nunca antes se habían visto, incluyeron el momento en que la turba irrumpía en el edificio, legisladores angustiados recibiendo ayuda de los guardias de seguridad, manifestantes participando en un combate cuerpo a cuerpo con la policía y el audio de los oficiales de policía del Capitolio pidiendo apoyo.

Las grabaciones muestran asimismo al entonces vicepresidente Mike Pence, quien se encontraba en el Capitolio para presidir la sesión de certificación de la victoria electoral de Joe Biden, mientras es guiado rápidamente por unas escaleras por guardias de seguridad para ponerlo bajo resguardo, junto a su familia.

El jefe de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, aparece esquivando por poco a una multitud desenfrenada y el senador Mitt Romney, un republicano que frecuentemente se oponía a Trump y había sido convertido en blanco de su odio, es alejado en el último minuto por un agente cuando ya la muchedumbre se le acercaba.

En otro segmento, se observa a la turba irrumpiendo en la oficina de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también blanco frecuente de la retórica incendiaria de Trump.

