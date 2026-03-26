Hackean redes sociales del presidente de Chile y publican imagen trucada de Donald Trump + Seguir en









El Gobierno chileno confirmó que las cuentas de Instagram y X de José Antonio Kast fueron “comprometidas por terceros”.

Hackers publicaron una foto de Donald Trump intervenida en las redes sociales de José Antonio Kast.

El gobierno chileno declaró que las cuentas oficiales de Instagram y X del presidente José Antonio Kast fueron “comprometidas por terceros”. Allí, los hackers publicaron una imagen intervenida del mandatario estadounidense Donald Trump, luciendo el famoso bigote de Adolf Hitler donde escribieron “Donald Trumpler es peor que Hitler”.

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A su vez, el posteo fue acompañado de un contundente mensaje: “Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado.”

Desde el Ejecutivo advirtieron que "nada de lo que se publique en esa cuenta en estas horas corresponde a la autoría del Presidente". Del mismo modo, todavía no existe control total de las cuentas, por lo que no se descarta que en las próximas horas sigan apareciendo nuevos mensajes.

Protestas y falta de combustible por alza de precios en Chile En paralelo, el desabasto de combustible ya se siente en varias zonas de Chile, provocado por largas filas de conductores que buscan anticiparse al alza del 54% prevista para este jueves. El malestar social estalló el miércoles con cacerolazos y bloqueos estudiantiles en el metro de Santiago.

Ante esto, el gobierno de José Antonio Kast justificó el fin de los subsidios señalando el "gasto irresponsable" de la gestión previa. Sin embargo, a solo quince días de asumir, el mandatario ya enfrenta críticas de su propia base, que esperaba prioridad en seguridad y migración, no un golpe al bolsillo.