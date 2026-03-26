Donald Trump asegura que Irán permitió el paso de diez buques por el estrecho de Ormuz + Seguir en









El presidente estadounidense describió el tránsito de diez petroleros iraníes como un “regalo” que refleja apertura de Teherán hacia la diplomacia para frenar la guerra.

Irán permitió que diez petroleros cruzaran el estrecho de Ormuz, un gesto que Trump interpreta como una señal de apertura hacia Estados Unidos.

El presidente de estadounidense, Donald Trump afirmó este jueves que Irán permitió el paso de diez grandes buques de petróleo por el estrecho de Ormuz y destacó el gesto como una señal directa hacia Estados Unidos, indicando que Teherán podría estar dispuesto a avanzar en la diplomacia y reducir la tensión en Medio Oriente.

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Durante la reunión del gabinete en la Casa Blanca, Trump señaló: “Para que vean los hechos, ocho grandes petroleros pasaron por el centro del estrecho hace dos días, cargados de crudo”. Además, agregó que después de esos ocho primeros buques, “enviaron dos más”, lo que, según su interpretación, demuestra que Irán está buscando una salida al conflicto.

El presidente presentó el episodio como un gesto con carga política, casi como una prueba material de que la presión militar y diplomática está dando resultados. “En ese momento no se entendió del todo el alcance de lo ocurrido, pero después la Casa Blanca interpretó el paso de esos petroleros como una muestra de que Irán quiere avanzar hacia un acuerdo”, explicó. En su versión, Teherán permitió el tránsito como una señal hacia Estados Unidos en medio de contactos indirectos abiertos para explorar una desescalada.

image Trump detalló que ocho petroleros pasaron primero y luego otros dos, y calificó este tránsito como un “regalo” de Teherán para demostrar su disposición a negociar. El ultimátum enviado por Trump a Irán El lunes 23 de marzo, Trump lanzó un ultimátum de cinco días para que Irán reabriera completamente el estrecho y aceptara negociar. Ese plazo vence el sábado 28 de marzo. Antes había amenazado con ataques a infraestructuras eléctricas iraníes en 48 horas, pero suspendió los bombardeos para mantener una ventana a la diplomacia.

El enviado especial Steve Witkoff precisó que, en conversaciones previas a la guerra, los negociadores iraníes defendieron un “derecho inalienable” a enriquecer uranio. Según Witkoff, Irán posee 460 kilos de uranio enriquecido al 60%, “una cantidad que bastaría para fabricar once bombas atómicas”, lo que mantiene la amenaza nuclear vigente.

donald trump El presidente lanzó un ultimátum de cinco días para que Irán reabriera el estrecho y aceptara negociaciones, mientras suspendía ataques previstos a infraestructuras eléctricas. Señales de intención a hacia una vía diplomátiva Pese a ello, Washington no cerró la vía diplomática. Witkoff confirmó que la Casa Blanca remitió a Irán una propuesta de 15 puntos a través de Pakistán, abordando el programa nuclear y misilístico iraní, con la intención de ofrecer una salida pactada antes de que expire el ultimátum. Trump insistió en que cada gesto, incluido el paso de los diez petroleros, debe interpretarse como una señal de disposición al diálogo: un “regalo” de Teherán que demuestra que, al menos por ahora, prefiere negociar antes que escalar la guerra.