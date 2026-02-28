EEUU: demócratas impulsan una votación para frenar una guerra con Irán sin aval del Congreso

La oposición reclama que el Congreso vote una resolución de poderes de guerra para limitar la capacidad del Ejecutivo de avanzar en un conflicto armado sin autorización legislativa.

El pedido fue impulsado por líderes demócratas en ambas cámaras para frenar una eventual escalada impulsada por el presidente Donald Trump sin aval del Capitolio.

Los principales líderes del Partido Demócrata en el Congreso de Estados Unidos reclamaron este sábado que la próxima semana se vote una resolución para impedir que el presidente Donald Trump avance en un conflicto armado con Irán sin la autorización del Poder Legislativo , tras los recientes ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

Desde la oposición advirtieron que la Casa Blanca no brindó información suficiente a los legisladores sobre la operación militar y acusaron al Gobierno republicano de iniciar una escalada bélica encubierta , pese a que la Constitución otorga al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra.

El reclamo demócrata se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente . Estados Unidos e Israel atacaron este sábado objetivos en Irán , incluidos blancos en Teherán y otras ciudades, mientras que el gobierno iraní respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en la región.

El jefe del bloque demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries , pidió formalmente que el Congreso retome las sesiones para tratar la llamada resolución de poderes de guerra , un instrumento que obligaría al Ejecutivo a obtener aval legislativo antes de profundizar acciones militares contra Irán.

La iniciativa fue presentada esta semana por el congresista demócrata Ro Khanna junto al republicano Thomas Massie , conocido por su postura contraria al intervencionismo exterior. El proyecto comenzó a tomar impulso en medio de versiones sobre un ataque inminente contra la República Islámica.

En paralelo, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió explicaciones formales al Ejecutivo sobre la operación militar y reclamó que la Cámara Alta también vuelva a sesionar para someter la resolución a votación.

Respaldo republicano a la ofensiva

Mientras tanto, la mayoría de los legisladores republicanos cerró filas con Trump. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo que las vías diplomáticas se habían agotado frente al avance del programa nuclear iraní.

En la misma línea, el líder republicano del Senado, John Thune, justificó el ataque al señalar que Irán representa desde hace años una amenaza inaceptable para la seguridad de Estados Unidos.

Según fuentes oficiales, el secretario de Estado Marco Rubio notificó el ataque con antelación a siete de los ocho integrantes del denominado “Grupo de los Ocho”, que reúne a los líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras y a los presidentes de los comités de inteligencia.

El Pentágono, en tanto, informó sobre la operación al Comité de Servicios Armados del Congreso una vez que los bombardeos ya se encontraban en curso, un punto que alimentó las críticas de la oposición.

Benjamín Netanyahu: "La operación continuará mientras sea necesario"

A través de un mensaje difundido por la televisión local y en sus redes sociales, Benjamín Netanyahu opinó que "Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación conjunta para eliminar la amenaza existencial que supone para Israel el régimen de los ayatolás en Irán".

En ese marco, aseguró que "la operación continuará mientras sea necesario y también se requiere paciencia" y prometió que "esta guerra conducirá a la paz. A una paz real". "En los próximos días, atacaremos miles de objetivos de este régimen terrorista", anticipó el primer ministro israelí.

Netanyahu avisó que "no permitiremos que un régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares. Seguiremos atacando sus objetivos y eliminando la amenaza".

Además se dirigió a los ciudadanos de Irán, pidiéndoles que "no desaprovechen esta oportunidad. Unámonos por nuestro futuro y nuestra libertad". "Crearemos las condiciones necesarias para que el valiente pueblo iraní se libere de las ataduras de la tiranía", dijo y los llamó a "unirse para derrocar al régimen y asegurar su futuro”.