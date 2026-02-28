SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de febrero 2026 - 19:13

Quién era el líder supremo de Irán Alí Jamenei y por qué era un objetivo del ataque de EEUU e Israel

El ayatolá gobierna desde 1989 y tiene la máxima autoridad sobre el país, incluyendo el ejército, poder judicial y espiritual. Además de él, otro posible objetivo es el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Por el momento, se desconoce el paradero de Jamenei tras la ofensiva y se cree que fue trasladado a un lugar más seguro.

EEUU e Israel lanzaron en las últimas horas un ataque conjunto contra diversos puntos de Irán, con el fin de terminar con el régimen ayatolá que dirige el país desde hace más de 40 años. El líder supremo Ali Jamenei, era uno de los posibles objetivos de la ofensiva.

Los medios iraníes informaron que los ataques estadounidenses e israelíes ocurrieron en todo el país, incluidas varias zonas de la capital, Teherán. La agencia Tasnim informó que siete misiles impactaron en un área cercana al palacio presidencial, en Shemiran, al norte de Teherán, así como cerca del complejo de Jamenei.

Por otro lado, Associated Press informó que también se produjeron ataques cerca de las oficinas de Jamenei en la capital. Sobre su paradero, no está de todo claro. La agencia de noticias Reuters citó una fuente que afirmó que el ayatolá no se encontraba en Teherán y que había sido trasladado a un lugar seguro.

Fuentes informaron que algunos ataques en la capital ocurrieron cerca de las oficinas de Jamenei.

Quién es Alí Jamenei, el líder supremo de Irán

El erudito islámico de 86 años es Líder Supremo de Irán desde 1989, al suceder al difunto fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien regresó del exilio e impulsó la revolución iraní de 1979 para derrocar al shah y aliado de EEUU Mohammad Reza Pahlavi.

Jamenei tiene la máxima autoridad sobre todos los poderes del gobierno, el ejército y el poder judicial, además de actuar como líder espiritual del país. Durante su gobierno, mantuvo una relación hostil con Occidente, que incluye intensas sanciones y varias rondas de protestas en su país por la economía y cuestiones de derechos humanos.

Calificó a EEUU como el "enemigo número uno" de Irán, seguido de cerca por Israel. Para el poder de Jamenei es fundamental la lealtad de dos de las principales instituciones de seguridad de Irán: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y las fuerzas paramilitares Basij, que cuentan con cientos de miles de voluntarios.

El ayatolá lleva mucho tiempo afirmando que Irán jamás construiría un arma nuclear y que su programa es exclusivamente para fines civiles. Ni la inteligencia estadounidense ni el organismo de control nuclear de la ONU encontraron pruebas de que Irán estuviera buscando un arma atómica, pese a las narrativas que circulan de parte de EEUU.

En comentarios posteriores a los ataques, el presidente de EEUU Donald Trump prometió “aniquilar” la armada y los sitios de misiles de Irán, e instó a los iraníes a derrocar a su gobierno.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo”, sostuvo y agregó que "esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”.

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo”, sostuvo Trump hablando al pueblo iraní.

EEUU e Israel bombardearon Irán en una ofensiva dirigida contra el ayatolá Alí Jamenei

Una fuente iraní cercana al régimen le informó a Reuters que varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos fueron asesinados tras la ofensiva de EEUU e Israel.

Como resultado, el número de muertos ya llegó a 51 tras el ataque a una escuela de niñas en Minab, según la agencia de noticias IRNA. Además, cerca de otras 60 resultaron heridas. El funcionario de la ciudad Mohammad Radmehr indicó que Israel “atacó directamente” la escuela mientras 170 estudiantes estaban en las instalaciones.

Por otro lado, un funcionario israelí le comentó a Reuters que además de Jamenei, otro objetivo era el presidente Masoud Pezeshkian, pero que por el momento el resultado de los ataques no estaba claro.

