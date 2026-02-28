Expectativa mundial por la aparición del líder iraní Alí Jamenei, en medio de las versiones de su muerte + Seguir en









El principal funcionario de Irán fue el blanco de los ataques de EEUU e Israel. Fuentes locales no terminan de desmentir su asesinato. Tampoco se conoce el estado del presidente iraní.

Ali Jamenei, de 86 años, fue el blanco de los ataques de EEUU e Israel.

El ataque de los EEUU e Israel a Irán en la mañana del sábado terminó de completar un estado de tensión bélico, cuyo fin se desconoce. Sin embargo, el principal desconcierto de las primeras horas tras el bombardeo a la vivienda del líder Alí Jamenei es si continúa con vida o si, como señalan algunos medios locales, dará un anuncio por los medios de comunicación este mismo día.

EL líder iraní Alí Jamenei y el presidente Masoud Pezeshkian fueron los objetivos del ataque. En ese marco, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, planteó en un mensaje para la televisión local que "esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Alí Jamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”. A eso, se añade la publicación del Jerusalem Post de que oficiales israelíes informaron que el cuerpo de Jamenei fue hallado bajo los escombros tras el ataque.

Los rumores acerca de la muerte de Jamenei no fueron, hasta el momento, desmentidos por las fuentes oficiales de Irán. El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, dijo para NBC News que el líder de su país estaba con vida, pero aclaró "hasta donde yo sé". El portavoz de esa misma cartera, Esmail Baghaei, tuvo una postura similar para la BBC: "No puedo confirmar nada. [...] Nuestros esfuerzos están concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial". Sin embargo, la agencia de noticias local Tasnim señaló que esta tarde Jamenei estaba "en la sala de guerra dirigiendo las operaciones" contra Israel y EEUU. Aún se desconoce el paradero del presidente Pezeshkian.

Trump Netanyahu Netanyahu y Trump coordinaron la avanzada militar contra Irán. El ataque de EEUU e Israel a Irán EEUU e Israel lanzaron este sábado una serie de ataques coordinados contra el régimen de Irán. Ambas naciones bombardearon diversas ciudades tras semanas de amenazas de intervención militar. Teherán respondió con misiles y drones, mientras diplomáticos estadounidenses presentes en el Golfo y civiles israelíes recibieron órdenes de buscar refugio.

En la madrugada de este sábado, el presidente de EEUU Donald Trump subió un video de 8 minutos a X hablando en detalle sobre la acción contra Teherán, donde confirmó que su país puso en marcha “importantes operaciones militares” en Irán, en lo que definió como una ofensiva destinada a “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”. El mismo reflejó un endurecimiento en el tono frente a Teherán - luego de semanas de negociaciones y amenazas - y culminó con una advertencia directa: “Serán borrados”.

Tras la ofensiva, medios iraníes reportan al menos 201 muertos en 24 provincias, en ataques registrados en una escuela en la región en Minab y otro en Jask, entre otros. Además, cerca de otras 90 resultaron heridas.