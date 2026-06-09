Visas para EEUU: habrá un nuevo trámite premium exprés para turistas y ejecutivos + Agregar ámbito en









Con este mecanismo se agilizarán los calendarios de aprobación, desafiando el endurecimiento de los controles migratorios implementado por la administración de Donald Trump.

Quienes viajen por placer o por motivos laborales a EEUU contarán con una opción exclusiva para acelerar la gestión de su documentación de ingreso.

El Departamento de Estado de Estados Unidos implementará una modalidad exclusiva destinada a acelerar el trámite por las visas de turismo y negocios para ciudadanos extranjeros. Este beneficio tendrá un costo adicional de u$s750, un monto que se sumará a la tasa básica obligatoria de u$s185.

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La iniciativa se formalizará mediante un anuncio oficial en el Registro Federal durante los próximos días, detallando la puesta en marcha de un plan experimental que garantiza la asignación de entrevistas en un plazo máximo de diez días tras efectuar el depósito. De acuerdo con informes internos obtenidos por la agencia Associated Press y las declaraciones de un portavoz gubernamental bajo reserva de identidad, el proyecto se mantendrá activo desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año en sedes diplomáticas seleccionadas.

Esta disposición surge como una alternativa para mitigar las restricciones de ingreso implementadas durante el mandato de Donald Trump. La gestión republicana endureció los controles migratorios globales al imponer filtros severos, tales como la revisión exhaustiva de años de historial personal y perfiles en redes sociales, además de exigir depósitos de garantía de hasta u$s15.000 para la gestión de visados en naciones específicas, principalmente del continente africano.

Las recientes exigencias regulatorias causaron un embotellamiento global en el procesamiento de los visados, lo que detonó múltiples reclamos debido a que los ciudadanos de naciones excluidas del acuerdo de exención deben esperar varios meses para obtener una cita presencial. Frente a este panorama, las autoridades aclararon que el desembolso por esta nueva alternativa rápida únicamente agiliza la asignación del turno en el calendario, pero de ninguna manera asegura la aprobación final del documento de ingreso.

Por otra parte, el listado de las sedes diplomáticas habilitadas para este plan se dará a conocer de manera oficial antes del lanzamiento de la medida. Aunque esta fase de prueba tiene previsto operar inicialmente hasta finales de diciembre, los organizadores contemplan la posibilidad de prolongar su vigencia por más tiempo si el volumen de solicitudes y la demanda del público se mantienen elevados. green card eeuu visa Depositphotos Visa para Estados Unidos desde Argentina Los ciudadanos argentinos que planeen viajar a Estados Unidos por motivos laborales o turísticos deben tramitar obligatoriamente el permiso de no inmigrante. El costo de este documento varía según la categoría requerida por el viajero, situándose en un rango que va desde los u$s185 hasta los u$s250. De manera simultánea, la gestión de Javier Milei comenzó el año pasado las gestiones oficiales para incorporar a Argentina en el Programa de Exención de Visas de Estados Unidos. La aprobación de esta iniciativa beneficiaría de forma directa a los viajeros argentinos, quienes quedarían exentos de tramitar el visado tradicional para realizar viajes de negocios o turismo de corta duración. De todos modos, el proceso de admisión al VWP puede llevar varios meses e incluso años. La duración depende del cumplimiento de los requisitos y de la voluntad política de ambas partes.