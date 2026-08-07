Donald Trump perdió 21 batallas judiciales consecutivas por los registros electorales estatales + Agregar ámbito en









Un juez dictaminó que los estados no están obligados a compartir los registros con el gobierno federal. Trump argumenta que la participación sin ciudadanía beneficia al Partido Demócrata, aunque se constató lo contrario.

La racha de derrotas judiciales quedó registrada luego de que un juez dictaminara que los estados no están obligados a compartir los registros con el gobierno federal.

El presidente de EEUU Donald Trump perdió 21 batallas judiciales consecutivas tras su intento de obtener los registros de votantes estatales, de cara a las elecciones de medio mandato que vivirá el país en noviembre. La racha de derrotas quedó registrada luego de que un juez dictaminara esta semana que los estados no están obligados a compartir los registros con el gobierno federal.

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Con los republicanos de Trump defendiendo escasas mayorías en ambas cámaras del Congreso, su administración emprendió un gran esfuerzo para ampliar la supervisión federal de las elecciones antes de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre .

Donald Trump perdió 21 batallas judiciales tras intentar obtener los registros electorales estatales Trump argumenta que la participación generalizada de personas no ciudadanas en el voto beneficia al Partido Demócrata, a pesar de que las auditorías estatales y los estudios independientes constataron que este tipo de participación en el voto es poco común.

Trump argumenta que la participación generalizada de personas no ciudadanas en el voto beneficia al Partido Demócrata, a pesar de que se constatara lo contrario. @POTUS Una investigación de Reuters reveló que solo 129 personas fueron procesadas por votar sin ciudadanía desde que se aprobó una ley que lo penaliza en 1996; además, se conoció que la mayoría de esos casos se debieron a la confusión de los votantes o a la falta de comunicación con los funcionarios electorales.

En repetidas ocasiones, los jueces dictaminaron que la Constitución de EEUU otorga a los estados la responsabilidad principal de organizar las elecciones federales y que las leyes electorales federales no les exigen entregar los registros.

El Departamento de Justicia demandó a más de 20 estados que se negaron a cumplir con sus solicitudes, resguardando información como fechas de nacimiento y números parciales de la Seguridad Social. Las 21 reveses, que se acumulan desde enero, corresponden a jueces federales de todo el país, nombrados por presidentes de ambos partidos, incluidos estados gobernados por demócratas como California y otros liderados por republicanos como Virginia Occidental. Donald Trump admitió limitaciones en el armamento de EEUU pero aseguró que mantiene su ventaja frente a Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses disponen de recursos suficientes para sostener las operaciones militares contra Irán, aunque reconoció que existen algunos tipos de municiones cuya disponibilidad es más acotada. Aun así, remarcó que el país conserva una posición estratégica favorable en el conflicto. Durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca, el mandatario explicó que el nivel de abastecimiento varía según el tipo de armamento y sostuvo que el gobierno estadounidense trabaja para reforzar la capacidad de producción de la industria de defensa. Al ser consultado sobre el estado de los arsenales y la necesidad de incrementar los recursos destinados al Departamento de Defensa, Trump aseguró que la disponibilidad depende del sistema de armas. “Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada”, afirmó el mandatario.