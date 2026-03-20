EEUU presentó una demanda millonaria contra Harvard por presunta falta de protección a estudiantes judíos + Seguir en









La denuncia fue presentada a través del Departamento de Justicia. Acusan a la institución de incumplir la ley federal y reclaman miles de millones de dólares en subsidios.

La Casa Blanca intensifica su escalada sobre la casa de altos estudios de EEUU. Depositphotos

El Gobierno de EEUU intensificó este viernes su avanzada sobre la Universidad de Harvard con la presentación de una demanda para reclamar por miles de millones de dólares por presunta falta de protección a los estudiantes judíos e israelíes.

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La casa de altos estudios ha sido el centro de la campaña del presidente Donald Trump para lograr implementar cambios en las principales universidades de EEUU, a las que el magnate republicano ridiculizó por presuntas ideologías antisemitas y de izquierda. Incluso llevó a amenazar con retenerles financiamiento federal.

“El gobierno de Estados Unidos no puede tolerar y no va a tolerar estos incumplimientos y presenta esta acción para obligar a Harvard a cumplir con la ley federal de derechos civiles y para recuperar miles de millones de dólares en subsidios de los contribuyentes otorgados a una institución discriminatoria”, escribió el Departamento de Justicia en la demanda.

La administración estadounidense acusa a la institución de no haber abordado la discusión sobre el antisemitismo en el campus. Lo que podría desembocar en un congelamiento de las subvenciones vigentes y el reclamo de subsidios ya pagados.

harvard.jpg Depositphotos La Casa Blanca acusa a Harvard de ser "deliberadamente indiferente" ante la hostilidad en su campus La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia ante el tribunal federal de Boston. En el escrito, afirman que Harvard sigue mostrándose deliberadamente indiferente ante la hostilidad en su campus. Además, acusan a la dirigencia de negarse a hacer cumplir sus normas cuando las víctimas son judíos o israelíes.

“Esto envió un mensaje claro a la comunidad judía e israelí de Harvard de que la indiferencia no era accidental; se les estaba excluyendo intencionadamente y se les negaba de hecho la igualdad de acceso a las oportunidades educativas”, se indicó en la presentación judicial. Hasta el momento, la institución no emitió comunicado de respuesta. La presentación judicial se realizó a menos de un año de que Trump reclamara a través del Gobierno unos mil millones de dólares a Harvard para resolver las investigaciones sobre las políticas de la universidad, tras un informe publicado que indicó que el mandatario retiró su exigencia de un pago de u$s200 millones. En paralelo, la universidad enfrenta otra demanda del 13 de febrero por la que el gobierno la acusó de no cooperar con una investigación federal y solicitó documentos para determinar si tiene en cuenta de manera ilegal la raza en su proceso de admisión. En lo que va del mandato de Trump, la casa de altos estudios más importante de EEUU y otras universidades fueron acusadas por la Casa Blanca por hacer la vista gorda ante el antisemitismo en el campus desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023.