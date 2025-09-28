EEUU: tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan deja al menos seis víctimas







El suceso tuvo lugar en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre McCandlish Road.

Los bomberos acudieron rápidamente al incendio en la iglesia de Michigan

Este domingo, un ataque armado seguido de un incendio sacudió una iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, dejando al menos seis personas heridas o fallecidas. El suceso tuvo lugar en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre McCandlish Road, donde la policía local informó que el agresor fue abatido y que actualmente no hay amenaza activa para la población.

EEUU: tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan deja al menos seis víctimas El Departamento de Policía de Grand Blanc comunicó a través de sus redes sociales que "hay múltiples víctimas y el tirador ha sido neutralizado. La iglesia está en llamas". Además, indicaron los puntos de reunificación para las personas presentes: el pabellón al norte del lugar y, fuera del sitio, en el teatro Trillium, en la intersección de Holly y McCandlish.

Hasta el momento, los medios locales reportan seis víctimas confirmadas, aunque las autoridades no precisaron la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

Un amplio operativo de seguridad y de emergencia fue desplegado para controlar el incendio y asistir a los afectados. Con el paso de las horas, las llamas fueron propagándose a distintas áreas del templo, y no se descarta el riesgo de colapso del techo, según señalaron los bomberos.

El incidente generó conmoción en la comunidad local y mantiene la atención de las autoridades mientras continúan las tareas de contención y asistencia a los damnificados.