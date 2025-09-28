Este domingo, un ataque armado seguido de un incendio sacudió una iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, dejando al menos seis personas heridas o fallecidas. El suceso tuvo lugar en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre McCandlish Road, donde la policía local informó que el agresor fue abatido y que actualmente no hay amenaza activa para la población.
EEUU: tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan deja al menos seis víctimas
El suceso tuvo lugar en el templo Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado sobre McCandlish Road.
-
Cris Morena compartió un emotivo video a 15 años de la muerte de Romina Yan y a dos meses del fallecimiento de su nieta Mila
-
EEUU concentra sus imperios millonarios en apenas cuatro Estados: dónde viven los más ricos del país
EEUU: tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan deja al menos seis víctimas
El Departamento de Policía de Grand Blanc comunicó a través de sus redes sociales que "hay múltiples víctimas y el tirador ha sido neutralizado. La iglesia está en llamas". Además, indicaron los puntos de reunificación para las personas presentes: el pabellón al norte del lugar y, fuera del sitio, en el teatro Trillium, en la intersección de Holly y McCandlish.
Hasta el momento, los medios locales reportan seis víctimas confirmadas, aunque las autoridades no precisaron la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.
Un amplio operativo de seguridad y de emergencia fue desplegado para controlar el incendio y asistir a los afectados. Con el paso de las horas, las llamas fueron propagándose a distintas áreas del templo, y no se descarta el riesgo de colapso del techo, según señalaron los bomberos.
El incidente generó conmoción en la comunidad local y mantiene la atención de las autoridades mientras continúan las tareas de contención y asistencia a los damnificados.
- Temas
- Estados Unidos
- Tiroteo
Dejá tu comentario