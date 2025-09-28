Gustavo Petro responde a EEUU tras revocar su visa y propone trasladar la sede de la ONU

El presidente colombiano cuestiona a Washington tras la revocación de su visa y propone trasladar la ONU fuera de Nueva York.

Petro cuestionó a EEUU tras la revocación de su visa y propuso mudar la sede de la ONU a un país “más democrático”.

Al regresar a Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro denunció que Estados Unidos revocó su visa tras su participación en una protesta contra Israel en Nueva York. El presidente colombiano aseguró que la medida viola el derecho internacional y anunció que propondrá trasladar la sede de las Naciones Unidas a “un lugar más democrático” .

El gobierno estadounidense justificó la revocación por “acciones imprudentes e incendiarias” de Petro durante la manifestación mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , daba su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Ante los manifestantes, Petro afirmó: “Hay que configurar un Ejército más poderoso que los de Estados Unidos e Israel juntos” y pidió a los soldados estadounidenses “no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad".

Petro denunció que la revocación de su visa “demuestra que el gobierno de Estados Unidos ya no cumple con el derecho internacional”. Añadió que la ONU no puede continuar en Nueva York y propuso Doha como nueva sede: “El señor Trump ha violado los principios fundantes de la ONU. Hora de irse a un lugar más democrático".

Contexto de tensiones con EEUU

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son tensas desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Entre los conflictos recientes se incluyen la suspensión de vuelos militares con deportados y acusaciones de un supuesto golpe de Estado. Petro, además, ha criticado duramente la guerra en Gaza, calificando las acciones de Israel como “genocidio” y responsabilizando a Washington de respaldar la ofensiva.

trump petro Gustavo Petro sugirió que la ONU se traslade a Doha y llamó a conformar un “ejército de la salvación del mundo”.

Su ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la postura de Petro y aseguró: “Le quitan la visa porque fue de los pocos presidentes que en la ONU se atrevió a denunciar el genocidio contra Palestina".

Petro y la propuesta de un Ejército de la ONU

El presidente colombiano anunció que buscará apoyo internacional para crear un “Ejército de la salvación del mundo” y reiteró su disposición a participar activamente: “Con el último veto que realizó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, se acabó la diplomacia... se responde con armas". Petro insistió en que la humanidad debe intervenir frente a los crímenes en Gaza y proteger a los civiles afectados.