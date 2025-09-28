Cris Morena compartió un emotivo video a 15 años de la muerte de Romina Yan y a dos meses del fallecimiento de su nieta Mila

A través de un video íntimo, la empresaria homenajeó a Romina Yan y a Mila Yankelevich, dos ausencias que marcaron su vida.

Cris Morena recordó a Romina Yan y a su nieta Mila con un mensaje cargado de amor y gratitud.

Cris Morena recordó este domingo a su hija Romina Yan , a 15 años de su fallecimiento, y a su nieta Mila Yankelevich , quien murió hace cuatro meses en Estados Unidos . La productora compartió un conmovedor video en redes sociales , donde expresó su dolor pero también la fuerza que encuentra en ambas.

La publicación recibió mensajes de apoyo y solidaridad. En el, se ven imágenes de Cris Morena junto a Romina y Mila , de 7 años. “Ro y Mila: hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno” , escribió.

La productora reconoció que “una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente”.

En su mensaje, Cris Morena subrayó que tanto Romina como Mila “son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas” y que, pese a la tristeza, también representan su “superpoder” porque le enseñan a valorar el tiempo, los vínculos y los deseos más auténticos.

Cris Morena y Romina Yan.jpg “Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”, escribió la productora en su publicación. Foto: Aire de Santa Fe

“La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno!! Y con todo!! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida!! Las amo Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá Tití”, concluyó en su publicación.

Cómo fue el accidente

Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de la productora Cris Morena e hija del director y productor Tomás Yankelevich, murió tras un choque entre una barcaza y un velero en la Bahía de Biscayne, en Miami, Estados Unidos. Según confirmaron fuentes televisivas, fue una de las dos víctimas fatales menores de edad del accidente, ambas participantes de un campamento náutico.

Accidente nieta cris morena 2 Mila Yankelevich, de 7 años, murió en un trágico accidente en Estados Unidos en julio pasado.

Mila se encontraba realizando una actividad de colonia de navegación junto a otros chicos cuando la barcaza impactó contra el velero en el que navegaban. Testigos aseguraron que, tras el golpe, algunos niños salieron despedidos. Si bien la navegación es habitual en esa zona, el accidente ocurrió en temporada baja.