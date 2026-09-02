Uber anunció el recorte del 10% de su plantilla global + Agregar ámbito en









El recorte se realizará sobre la plantilla global de la empresa y también reducirá en un 20% la cantidad de gerentes. Según la empresa, el plan busca redirigir los recursos para desarrollar la estrategia de robotaxis.

Archivo. Uber avanza en una fuerte restructuración interna.

Uber confirmó el despido de cerca del 10% de su plantilla global, aproximadamente 3.300 personas. La reestructuración, según detalló la empresa, apunta a destinar más recursos a sus principales áreas de negocio, entre ellas el transporte compartido, el reparto y los robotaxis. Así, se suma a una serie de empresas globales que, desde el surgimiento de la Inteligencia Artificial, avanzan en miles de destituciones internas.

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El CEO de la empresa, Dara Khosrowshahi, comunicó los cambios a través de un correo electrónico interno enviado a los empleados y publicado este miércoles. El proceso contempla además una reducción del 20% en el número de gerentes. Algunos de los trabajadores que actualmente ocupan puestos de gestión pasarán a desempeñarse como colaboradores individuales.

"Hoy estamos implementando una serie de cambios organizativos importantes en Uber (...) Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%. Todas las personas cuyos puestos se vieron afectados ya fueron notificadas, excepto en aquellos países donde seguiremos el proceso local requerido", detalló en un mensaje interno el CEO de Uber,Dara Khosrowshahi.

La reestructuración de Uber "No fue una decisión que tomáramos a la ligera, porque tendrá un impacto real en nuestros compañeros y amigos que trabajaron arduamente para Uber. Es importante decir que estos cambios tienen que ver con cómo estamos organizados y con nuestras prioridades, no con las contribuciones de cada persona a Uber, que siempre valoraremos", agregó director de la empresa en el mail enviado a los empleados.

Sobre los motivos detrás de la decisión, explicó: "Creamos nuevos productos, nos expandimos hacia nuevos negocios, llegamos a más consumidores y apoyamos a más personas que generan ingresos, y nos convertimos en una empresa mucho más grande y sólida. Pero ese crecimiento también trajo complejidad: más niveles jerárquicos, más coordinación, una responsabilidad más fragmentada y, en algunos casos, estructuras que tenían sentido cuando los negocios eran más pequeños, pero que ya no nos sirven en nuestra escala actual".

La reorganización también alcanzará la estructura de los equipos. Según informó Bloomberg, Uber reducirá a la mitad la cantidad de equipos conformados por una o dos personas y eliminará puestos correspondientes a empleados ubicados a más de siete niveles jerárquicos del CEO. Menos áreas y más integración El rediseño también modificará la organización de algunos equipos. Uber fusionará sus divisiones de ingeniería, ciencia y reparto, mientras que sus operaciones de delivery serán unificadas entre las áreas de restaurantes, comercio minorista y venta directa. La compañía también reducirá drásticamente el trabajo remoto. El nuevo esquema contempla que menos del 1% de la plantilla pueda trabajar de forma remota. La reestructuración se produce mientras Uber busca concentrar sus esfuerzos en sus negocios de transporte y reparto y avanzar en el desarrollo de robotaxis, dentro de una estrategia que apunta a reducir la complejidad interna y reasignar recursos hacia esas divisiones.

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