El alcalde de Nueva York es acusado de cinco cargos criminales

Según informó The New York Times, la acusación fue revelada por el fiscal Damian Williams en la mañana de este jueves. En ella, se le imputan los cargos de: fraude electrónico , solicitud de donaciones ilegales para la campaña electoral en el extranjero y conspiración para el soborno, entre otros.

Por su parte, el alcalde aseguró que se defenderá de estas acusaciones y continuará con su trabajo en la ciudad . "Estoy deseando defenderme. Mi día a día no cambiará, seguiré haciendo el trabajo para los 8,3 millones de neoyorquinos", dijo Adams tras conocer los cargos que se le imputan.

“Le pido a los neoyorquinos que escuchen nuestra defensa antes de formar juicio”, sugirió el acusado, alegando que "De ahora en adelante", sus abogados "se encargarán del caso para que yo pueda hacerme cargo de la ciudad”.

“Siempre supe que si defendía a los neoyorquinos sería un objetivo, y eso me convertí. Si me acusan, soy inocente y lucharé con todas mis fuerzas y espíritu”, develó en un comunicado citado por el New York Post.

Asimismo, agentes federales allanaron la residencia del representante demócrata e incautaron su teléfono, pero anunciaron que no se han hecho hallazgos de relevancia.