Crisis migratoria en Ceuta: Italia propone suspender la libre circulación con España y suma adeptos

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, planteó la posibilidad de suspender el espacio Schengen tras la llegada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. La situación replantea las políticas migratorias de todo Europa.

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta comenzó a generar repercusiones en el resto de Europa . La primera ministra de Italia , Giorgia Meloni , anunció que analiza suspender la aplicación del espacio Schengen con España , una medida excepcional que restablecería controles fronterizos entre ambos países.

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La iniciativa surgió luego de que cerca de 2.000 migrantes marroquíes llegaran en apenas una semana al enclave español del norte de África , una situación que llevó a las autoridades ceutíes a declarar la emergencia humanitaria y social .

A través de sus redes sociales, Meloni calificó de alarmante la situación que atraviesa Ceuta y aseguró que la inmigración irregular representa un riesgo para toda la Unión Europea .

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas", afirmó.

La mandataria explicó además que mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi , para evaluar posibles medidas.

Miles de inmigrantes cruzaron a Ceuta. Archivo

"Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", sostuvo.

Finalmente, reiteró la línea política de su gobierno respecto de la inmigración. "Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este gobierno", remarcó.

Italia cuestionó la política migratoria de España

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, respaldó la postura de Meloni y vinculó la situación en Ceuta con las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro Piantedosi", señaló.

Además, criticó la decisión de Madrid de otorgar la ciudadanía española y, por lo tanto, europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares. Según Tajani, esa política "es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos".

Qué es el espacio Schengen

El espacio Schengen constituye una de las principales bases de la integración europea, ya que permite la libre circulación de personas entre los países miembros sin controles sistemáticos en las fronteras internas.

Gracias a este acuerdo, los ciudadanos pueden desplazarse entre los Estados adheridos sin necesidad de presentar el pasaporte, salvo en situaciones excepcionales vinculadas a la seguridad.

El sistema toma su nombre de la localidad luxemburguesa de Schengen, donde se firmaron los acuerdos de 1985 y 1990 que dieron origen al actual régimen de libre circulación.

Los tratados establecen que los países renuncian a los controles fronterizos internos, aunque mantienen una vigilancia coordinada sobre las fronteras exteriores del bloque y pueden restablecer controles temporales ante amenazas específicas.

Meloni impulsa una política migratoria más restrictiva

La propuesta se enmarca en la estrategia migratoria que el Gobierno italiano viene impulsando desde su llegada al poder. A mediados de junio, Meloni obtuvo un importante respaldo cuando el Parlamento Europeo aprobó un reglamento que endureció la política migratoria comunitaria y habilitó la creación de centros de repatriación fuera del territorio de la Unión Europea.

La medida dio respaldo legal a los centros construidos por Italia en Albania durante 2024, que hasta ahora permanecían sin actividad debido a disputas judiciales.

La nueva normativa también permite que los Estados miembros, mediante acuerdos específicos con terceros países, trasladen allí a migrantes, incluso familias con niños, para avanzar con los procesos de repatriación, aunque esas personas no tengan ningún vínculo previo con el país de destino.