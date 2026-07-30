Al menos 11 muertos por ahogamiento en Ceuta luego del arribo de 2.000 inmigrantes

Las autoridades locales denunciaron una emergencia humanitaria tras el ingreso masivo de inmigrantes desde Marruecos. El Gobierno español desplegará a las Fuerzas Armadas y Pedro Sánchez viajará a la ciudad autónoma.

Ceuta volvió a quedar en el centro de la crisis migratoria tras una nueva ola de ingresos desde Marruecos, mientras España reforzó la seguridad en la frontera.

Ya son once las personas que murieron ahogadas esta semana al intentar llegar a España por las costas de Ceuta, en la frontera con Marruecos , luego del arribo de unos 2.000 inmigrantes.

En lo que va de año, ya se han encontrado 39 cadávere s de personas que intentaron entrar a Ceuta, según el registro de las autoridades locales. En los últimos 12 meses, la cifra asciende entre a 65 y 70 personas , un registro que desde las administraciones locales aseguran que es difícil determinar.

La ciudad fronteriza de Ceuta está ubicada en África, y es parte de la península de Tingitana, al noreste de Marruecos. Por esa línea divisoria se podría acceder a pie, aunque un muro y cercado con bollas obligan a cruzar nadando.

Las autoridades españolas todavía no difundieron un balance oficial sobre la cantidad de personas que lograron ingresar el miércoles a territorio español a través de la frontera sur europea. Sin embargo, fuentes policiales citadas por medios españoles, entre ellos La Vanguardia, estiman que la cifra podría superar las 10.000 personas , en una situación que recuerda a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando al menos 8.000 migrantes cruzaron hacia el enclave español en apenas 48 horas .

Ceuta, con poco más de 83.000 habitantes, y Melilla son los únicos enclaves españoles ubicados en territorio africano , por lo que constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África .

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, en declaraciones a la televisión pública TVE. En paralelo, el Ministerio del Interior español informó que ambos países trabajarán para concretar "lo antes posible" la devolución a Marruecos de todas las personas que ingresaron de manera ilegal a Ceuta.

España reforzó la seguridad y enviará militares a la frontera

Joaquín Sánchez - El País

Frente al agravamiento de la situación, el Gobierno de España anunció el envío de las Fuerzas Armadas para colaborar con la Guardia Civil en las tareas de seguridad dentro de Ceuta. Además, confirmó que el presidente Pedro Sánchez viajará este viernes a la ciudad, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para supervisar el operativo.

Según medios locales, cientos de migrantes aprovecharon sectores con escasa vigilancia para bordear o trepar las vallas fronterizas que separan Marruecos de la ciudad autónoma española, en uno de los mayores ingresos registrados en los últimos años.