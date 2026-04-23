El hijo del sha de Irán exiliado fue atacado con un líquido rojo por un manifestante + Seguir en









Se trata de Reza Pahlavi, que salía de una conferencia en Berlín. Anteriormente, había apoyado la intervención militar estadounidense-israelí en Oriente Medio.

El Sha fue atacado en la capital alemana. AP

Reza Pahlavi, hijo del Sha Mohammad Reza Pahlaví derrocado en 1979 por la revolución islámica, fue rociado con un líquido rojo este jueves, al salir de una rueda de prensa en un edificio de Berlín. El manifestante, del que no se conoce la identidad, fue detenido inmediatamente por la policía.

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Pahlavi - quién era el "heredero" de un régimen que fue derrocado - participó de una conferencia de prensa en la capital de Berlín en la que criticó el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y defendió la intervención extranjera sobre Medio Oriente.

Según sus declaraciones, el acuerdo presupone que el comportamiento de las autoridades iraníes cambiará y que la diplomacia tratará "con gente que de repente se ha vuelto pragmática”. En ese sentido, concluyó: "No veo que eso vaya a suceder".

El ataque sobre el hijo del Sha de Irán Las tensiones alrededor de la situación en Medio Oriente comienzan a expresarse con episodios diversos en todo el mundo. Este jueves, un manifestante decidió atacar a Pahlavi quien, en medio de la guerra, intenta posicionarse como una figura clave en el futuro de su país.

Ataque hijo SHA El ataque fue capturado por manifestantes y testigos presentes en las afueras del edificio en Berlín.

En detalle, el tenso episodio comenzó cuando el atacante roció a Pahlavi con un líquido rojo en su espalda. Según consignó la policía, el líquido parecía ser jugo de tomate. Sobre la disputa actual en Medio Oriente, el "heredero" sentenció: “No digo que no se deba dar una oportunidad a la diplomacia, pero creo que ya se le ha dado suficiente”. 960px-Shah_Mohammad_Reza_Pahlavi,_1973 Mohammad Reza Pahleví fue derrocado durante la revolución islámica de 1979. Wikipedia Durante su visita a Berlín, Pahlavi no fue invitado a reunirse con ningún representante del gobierno durante su visita a Berlín. Mientras tanto, tras el incidente el canciller alemán, Friedrich Merz, emitió un comunicado en el que su gobierno expresó su satisfacción con la prórroga del alto el fuego. “Esto representa una importante oportunidad para reanudar las negociaciones diplomáticas en Islamabad con el objetivo de lograr la paz y evitar una mayor escalada de la guerra”, sentenció el texto.