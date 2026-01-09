Protestas en Irán: el gobierno cortó internet y dejó al país incomunicado

El objetivo de las autoridades es contener los reclamos. Además, bloquearon llamadas telefónicas y sitios de noticias.

Las autoridades de Irán bloquearon el acceso a internet de todo el país, motivo por el cual quedó prácticamente incomunicado del resto del mundo este viernes. Según afirman, el objetivo de contener el avance de las protestas y el clima de tensión .

Durante la jornada, las llamadas telefónicas no lograron ingresar al país, se cancelaron vuelos y los sitios de noticias iraníes actualizaron de manera intermitente , profundizando el aislamiento informativo.

En ese contexto, el líder supremo , el ayatolá Ali Khamenei , acusó a los manifestantes de a ctuar en nombre del presidente de Estados Unidos , Donald Trump . Según afirmó, los disturbios incluyeron ataques a bienes públicos y advirtió que Teherán no tolerará que los ciudadanos actúen como “ mercenarios de extranjeros ”.

Las manifestaciones se iniciaron a raíz de una espiral inflacionaria, y si bien no alcanzaron la magnitud de los disturbios de hace tres años, se extendieron por distintas regiones del país.

El saldo incluyó decenas de muertos , en un escenario en el que las autoridades mostraron mayor vulnerabilidad debido a la crisis económica y a las consecuencias de la guerra del año pasado con Israel y Estados Unidos.

El grupo iraní de derechos humanos Hengaw informó que una marcha de protesta realizada tras las oraciones del viernes en Zahedan, donde predomina la minoría baluchi, fue reprimida con disparos, lo que provocó heridos entre los manifestantes.

Los llamados desde el exilio y la postura de Donald Trump

Las fragmentadas facciones de la oposición iraní en el exterior convocaron a nuevas protestas. En ese marco, Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sha, instó a los iraníes a movilizarse y escribió en redes sociales: “Los ojos del mundo están sobre ustedes. Salgan a las calles”.

Por su parte, Donald Trump, quien bombardeó Irán el verano pasado y la semana anterior advirtió que podría apoyar a los manifestantes, dijo este viernes que no se reuniría con Pahlavi y que “no estaba seguro de que fuera apropiado” respaldarlo.

Disturbios, incendios y acusaciones oficiales

Imágenes difundidas por la televisión estatal iraní mostraron autobuses, automóviles y motocicletas en llamas, además de incendios en estaciones de metro y bancos. Las autoridades acusaron a la Organización Muyahidín del Pueblo, también conocida como MKO, de orquestar los disturbios.

Un periodista estatal, ubicado frente a los incendios en la calle Shariati de la ciudad portuaria de Rasht, a orillas del Mar Caspio, describió la escena y afirmó: “Esto parece una zona de guerra: todas las tiendas han sido destruidas”.

Videos grabados en la capital Teherán, mostraron a cientos de personas marchando por las calles. En una de las grabaciones se escuchó a una mujer gritar: “¡Muerte a Jamenei!”, reflejando el nivel de tensión y el descontento social que atraviesa el país.