El ministro de Defensa de Israel aseguró que esperan la luz verde de EEUU para "devolver a la edad de piedra" a Irán

El funcionario Israel Katz se refirió al deseo de su país de "eliminar a la dinastía Jameneí" y recalcó que tienen en la mira objetivos tales como las instalaciones de energía y la infraestructura económica.

El funcionario agregó que el foco estaría puesto en la destrucción de las "instalaciones de energía y electricidad" iraníes.

El ministro de Defensa de Israel , Israel Katz, aseguró este jueves que su país espera "la luz verde" de EEUU para reanudar la guerra contra Irán y así "completar la eliminación de la dinastía Jameneí" en el país persa. En esa línea, destacó cuáles serían los objetivos puestos en la mira, mientras su aliado y su enemigo atraviesan tensiones por el control del estrecho de Ormuz .

Actualmente, Estados Unidos sostiene el bloqueo naval contra Irán, mientras extiende una tregua sin fecha definida y enfrenta un estancamiento diplomático que agrava la incertidumbre. En paralelo se desarrollan movimientos clave en Washington y crecen los focos de tensión en Medio Oriente , con consecuencias que ya impactan en la seguridad regional y el mercado energético global .

A la par, su presidente Donald Trump ordenó a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que intente colocar minas en el estrecho de Ormuz , en un nuevo gesto que eleva la tensión militar en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

Israel espera la luz verde de EEUU para reanudar la guerra con Irán

"Esperamos a la luz verde de EEUU para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (…) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional", afirmó el funcionario Katz en un video-mensaje difundido por su oficina tras discutir la situación de seguridad junto con altos mandos del Ejército.

En su mensaje, Katz advirtió que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas para la defensa y el ataque" y que "los objetivos están marcados", en referencia a la planificación operativa frente a Irán.

Guerra Irán "Esperamos a la luz verde de EEUU para completar la eliminación de la dinastía Jameneí", sostuvo el funcionario. Getty Images

Bloqueo, tregua frágil y riesgo regional: la guerra entre Irán y EEUU abre una fase de desgaste con impacto global

El conflicto entra en una etapa de desgaste sin un calendario concreto para su resolución. Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fueron canceladas esta semana en Pakistán, dejando el proceso diplomático en pausa. En ese escenario, el presidente Donald Trump afirmó el miércoles que no hay un plazo establecido para el fin de la guerra y decidió prorrogar el alto el fuego tras el fracaso de las negociaciones con Teherán.

El mandatario también sostuvo que no hay “ninguna presión” en torno al alto el fuego ni motivaciones electorales detrás de su estrategia. “La gente dice que quiero terminar con esto por las elecciones de mitad de mandato, pero no es cierto”, aseguró, al remarcar que su objetivo es “conseguir un buen acuerdo para el pueblo estadounidense”.

En la misma línea, la Casa Blanca insistió en que la campaña de presión económica está dando resultados. “No pueden ni siquiera pagar a su propia gente como resultado de esta presión económica que el presidente Trump ha ejercido sobre ellos”, señaló su vocera, Karoline Leavitt. El propio Trump fue más directo: “El bloqueo les asusta aún más que los bombardeos”.