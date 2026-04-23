Irán padece sirenas antiaéreas y explosiones en medio de una frágil tregua con EEUU e Israel

Sigue vigente el cese al fuego por tiempo indeterminado anunciado por Donald Trump, pero no hay avances en las negociaciones. En Teherán denuncian ataques, pero Tel-Aviv no los confirmó.

A pesar de la tregua extendida por Donald Trump, Irán sufre la activación de sirenas antiaéreas y explosiones en su capital, aumentando la incertidumbre sobre la paz.

En medio de la frágil tregua de t iempo inderteminado entre EEUU e Irán, en Teherán se activaron este jueves por la tarde sirenas antiaéreas y se registraron reportes de explosiones . Las alarmas detectaron “objetivos hostiles” y se desconoce quién o quiénes realizaron estos ataques.

Por su parte, desde medios oficiales en Israel citaron a fuentes militares para asegurar el gobierno no está llevando a cabo ataques en Teherán en este momento. Sin embargo, el ministro de Defensa, Israel Katz, había advertido que su país estaba " preparado para reanudar la guerra contra Irán" y que esperaba el "OK de EEUU" para " devolver a Irán a la Edad de Piedra ".

A pesar de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes que extenderá el alto al fuego con Irán hasta que " presenten una propuesta unificada " para un acuerdo, las negociaciones continúan enfriándose. El mandatario no dio una fecha exacta de hasta cuando quedaría pausada la guerra, aunque si confirmó que el estrecho de Ormuz seguirá bloqueado.

En su red social personal, Truth Social, Trump anunció que suspenderá su " ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada ", a pedido del premier de Pakistán, Shehbaz Sharif y de Asim Munir, Jefe del ejército de Islamabad.

Durante el fin del semana, se evaluó un viaje del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, a Islamabad, para liderar y reaunudar las conversaciones con Irán. Desde Teherán no confirmaron ni rechazaron volver a la capital de Pakistán. Sin embargo, a pesar del anuncio de Trump sobre una extensión del cese al fuego, el viaje de Vance para negociar el cese al fuego estaría cancelado, según un funcionario de Washington.

En resumen: está pactado volver a negociar en Islamabad pero no se sabe cuándo, algo que acrecienta las dudas de la persistencia del alto al fuego y una futura paz, al menos en el corto plazo.

Desde el otro bando, declaró el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, quién criticó a Washington tras un mensaje difundido por Trump en redes sociales. “El presidente de EEUU ha republicado una declaración de un individuo que llama abiertamente a ‘matar a quienes no quieren un acuerdo’”, escribió. “EEUU, que alguna vez se presentó como una cuna de la democracia, la libertad y los valores humanos, ahora parece convertirse en un promotor del terrorismo, el asesinato y la violencia masiva. ¿Cómo llamar a esto, si no es un profundo fracaso moral?”, agregó.