El posteo provocativo de Donald Trump contra los Obama: los mostró como monos

El presidente de EEUU, Donald Trump , publicó este jueves por la noche un video que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos. El gesto provocó la condena de destacados demócratas.

Al final de un video de poco más de un minuto publicado en la plataforma de Trump, Truth Social, las caras de los Obama aparecen superpuestas en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo.

El video repite afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems , que según Trump contribuyó a robarle las elecciones de 2020, una afirmación de la que nunca presentó pruebas y que incluso lo llevó a enfrentar causas judiciales.

La empresa llegó en 2023 a un acuerdo por u$s787,5 millones con Fox News en una histórica demanda por difamación. El video fue una de las más de 60 publicaciones que hizo Trump en pocas horas .

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió el clip, generado presuntamente con inteligencia artificial. En un comunicado enviado al medio Deadline, declaró: " Esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León".

Donald Trump propone firmar un nuevo y "modernizado" tratado nuclear con Rusia

Tras el vencimiento del tratado nuclear entre EEUU y Rusia, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó este jueves que busca avanzar en un “acuerdo nuevo, mejorado y modernizado” que reemplace al New START. La expiración del pacto supone la desaparición del último marco vigente que imponía límites verificables a los dos mayores arsenales nucleares del planeta.

"En lugar de prorrogar el tratado 'New START' (un acuerdo mal negociado por EEUU que, ante todo, está siendo gravemente violado), deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

Hasta el momento, tanto Trump como integrantes de su gobierno habían ignorado las propuestas de Rusia para abrir una negociación que permitiera reemplazar el acuerdo, firmado en 2010 y ya sin posibilidad de prorrogarlo. El New START, suscripto durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017), era el último tratado de control de armas nucleares que seguía vigente entre las dos mayores potencias atómicas del mundo.