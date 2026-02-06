EEUU e Irán mantuvieron negociaciones indirectas, con el foco puesto sobre el programa nuclear de Teherán

Las mismas sucedieron en Mascate, Oman. El acercamiento se produce en pleno aumento de la escalada entre ambos países, con amenazas de sus líderes Donald Trump y el Ayatolá Alí Jamenei

Representantes de Estados Unidos e Irán retomaron negociaciones indirectas para desescalar el conflicto en Medio Oriente. El contacto estuvo centrado en el programa nuclear de Teherán , uno de los grandes puntos de desencuentro entre ambas naciones.

El acercamiento se produce en un clima marcado por la desconfianza recíproca y el temor a un eventual choque regional. El nuevo intento de diálogo reactiva gestiones que habían quedado paralizadas durante meses, luego de que Washington se retirara del acuerdo nuclear en 2018, una decisión que profundizó las fricciones geopolíticas.

El escenario elegido para llevar a cabo el acercamiento fue Omán, que volvió a posicionarse como actor clave en la mediación. Según Times of Israel, las conversaciones estaban previstas para las 10:00 hora local, aunque la agencia semioficial iraní Mehr reportó una demora cercana a una hora.

El encuentro se habría extendido por alrededor de 90 minutos . Posteriormente, una caravana que presuntamente trasladaba a funcionarios estadounidenses abandonó el palacio ubicado en las afueras de Mascate, sede de las tratativas. Un convoy iraní había arribado y se había retirado con anterioridad.

Hasta el momento no hubo declaraciones oficiales por parte de Washington y tampoco quedó confirmado si ese intercambio marcó el cierre de la jornada. Tras la salida de ambas delegaciones, el complejo permaneció sin actividad visible.

Irán represión 2 Irán vive horas tensas, entre protestas internas y amenazas de EEUU. Marea

Más tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán ratificó en la red social X su rol de intermediario en las conversaciones. El canciller omaní, Badr al-Busaidi, mantuvo encuentros por separado con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y luego con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, junto al asesor de la Casa Blanca Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, de acuerdo con información oficial.

Por el momento, las diferencias de fondo entre las partes se mantienen. Entre los principales focos de tensión se ubican el nivel de enriquecimiento de uranio que desarrolla Irán y el esquema de sanciones económicas promovido por Estados Unidos. Times of Israel señaló que la delegación norteamericana reiteró su preocupación por el avance del programa nuclear iraní, mientras que Teherán reclamó el levantamiento de las sanciones y garantías de cumplimiento para cualquier entendimiento futuro.

El escenario regional agrega presión a la mesa de diálogo. El estancamiento de instancias diplomáticas previas, junto con el endurecmiento de sanciones internacionales, mantiene latente el riesgo de una escalada si las negociaciones fracasan. En ese marco, la cancillería omaní indicó: “Las consultas se centraron en preparar las circunstancias apropiadas para reanudar las negociaciones diplomáticas y técnicas, asegurando la importancia de estas negociaciones, a la luz de la determinación de las partes de asegurar su éxito en el logro de una seguridad y estabilidad sostenibles”.

El presidente de Irán aseguró que está listo para negociar con EEUU

Días atrás, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país está dispuesto a avanzar en negociaciones con Estados Unidos tras pedidos de distintos "gobiernos amigos en la región". La señal llega como respuesta a una propuesta de diálogo impulsada por la administración de Donald Trump.

A través de su cuenta en X, el mandatario iraní informó que instruyó al canciller Abbas Araghchi a continuar con conversaciones "justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia", en un "entorno adecuado, libre de amenazas y expectativas irrazonables".

El posicionamiento de Pezeshkian se conoce luego de que el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, advirtiera que un eventual ataque contra el país podría detonar un conflicto de alcance regional, elevando la tensión geopolítica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/drpezeshkian/status/2018551561522135352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018551561522135352%7Ctwgr%5E9beb497e73fda5d374ed06cb4a23f38d7723e485%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fmundo%2Fel-presidente-iran-aseguro-que-esta-listo-negociar-eeuu-n6241814&partner=&hide_thread=false I have instructed my Minister of Foreign Affairs, provided that a suitable environment exists—one free from threats and unreasonable expectations—to pursue fair and equitable negotiations, guided by the principles of dignity, prudence, and expediency. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 3, 2026

En paralelo, Trump endureció su discurso al amenazar con intervenir Irán por sus ambiciones nucleares y por la represión letal contra manifestantes, al tiempo que concentró fuerzas militares en zonas cercanas.

"Estas negociaciones se llevarán a cabo en el marco de nuestros intereses nacionales", agregó Pezeshkian. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el encuentro podría concretarse el viernes en Estambul.

El anuncio también se apoya en declaraciones recientes de Araghchi, quien en una entrevista con CNN se mostró optimista y aseguró estar "seguro de que podemos lograr un acuerdo".

Desde Washington, el propio Trump sostuvo el lunes ante un grupo de periodistas en la Casa Blanca que "si podemos llegar a un acuerdo", eso sería "genial", aunque advirtió que "sucederán cosas malas" en caso de que no prosperen las conversaciones.