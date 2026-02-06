Jamie Lee Curtis apuntó contra el ICE y acusó a Donald Trump de intentar distraer a la opinión pública del caso Epstein + Seguir en









Curtis es la última de una serie de celebridades, entre ellos Bad Bunny y Billie Eilish, que han condenado las tácticas policiales de ICE.

"Sólo vamos a lograr algo si lo hacemos juntos y desafiamos a estos hijos de puta", dijo la actriz.

La actriz y ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis habló en contra de la administración de Donald Trump y el accionar del ICE en un acto de una organización sin fines de lucro llamada Proyecto Angel Food.

“Todos los días pienso que ya no me voy a sorprender y luego me sorprendo”, dijo Curtis en diálogo con el portal Variety. "Es simplemente inhumano. Es inhumano la forma en que esta administración está tratando a sus ciudadanos, a sus electores y a las personas necesitadas. Es aborrecible lo que están haciendo. La situación de ICE está fuera de control. Es simplemente una distracción para que no prestemos atención a los archivos de Epstein".

“Probablemente estoy más enojada que nunca y más concentrada en la necesidad de hacer lo que estamos haciendo”, dijo Curtis.

Momentos antes de hablar con la prensa, Curtis pronunció encendidos comentarios en el podio, llamando a la unidad y gritando el activismo comunitario que se está llevando a cabo en Minnesota. "Sólo vamos a lograr algo si lo hacemos juntos y desafiamos a estos hijos de puta", dijo entre aplausos.

Jamie Lee Curtis ICE Artistas se pronuncian contra el ICE Curtis es la última de una serie de celebridades que han condenado las tácticas policiales de ICE. Bad Bunny, Billie Eilish, Finneas y Kehlani estuvieron entre los artistas que criticaron a la agencia federal y pidieron apoyo a los inmigrantes en Estados Unidos durante los Grammy el domingo.

Jason Isbell, Margo Price, Justin Bieber, Carole King y Rhiannon Giddens fueron algunos de los artistas que llevaron prendas de protesta en la alfombra roja de los Grammy. Justin Vernon, cuyo grupo Bon Iver estaba nominado al mejor álbum de música alternativa, dijo que llevaba un silbato para honrar a los observadores civiles que han documentado las acciones de los agentes federales en las calles. “Creo que hay una razón por la que existe la música y es para sanar y unir a la gente”, dijo a la agencia AP. “Pero el verdadero trabajo lo hacen esos observadores en el terreno en Minneapolis. Solo queremos reconocerlos”.