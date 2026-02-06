Steve Bannon y Jeffrey Epstein detrás de una conspiración contra el papa argentino: "Derribaremos a Francisco" + Seguir en









Más de 3 millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU revelan intercambios entre el exestratega de Donald Trump y el delincuente sexual, con referencias explícitas a desestabilizar al Vaticano y otros líderes mundiales.

Steve Bannon le escribió a Jeffrey Epstein, que juntos derribarían "a Francisco" poco antes de la muerte del financista, en 2019.

Según la última tanda de más de 3 millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU sobre el caso Epstein, el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, y el delincuente sexual conspiraron para desestabilizar al difunto papa Francisco.

Bannon mantuvo contacto hasta el final de la vida de Jeffrey Epstein, hallado muerto el 10 de agosto de 2019. En colaboración, tramaron derrocar al entonces Sumo Pontífice, según trascendió en unos emails que vieron la luz tras la última desclasificación de archivos del caso.

“Derribaremos a Francisco”, le escribió Bannon al delincuente sexual en julio de 2019, muy cercano a la fecha en la que se encontró a Epstein muerto en su celda. Además, en el mismo correo, Bannon dejó en claro que quería atacar al presidente de China, Xi Jinping, a la Unión Europea y a Hillary y Bill Clinton.

En uno de los intercambios, Bannon menciona el acrónimo “ITCV”, lo que despierta la curiosidad de Epstein. Ante la consulta, el exasesor de Trump responde: “En el clóset del Vaticano", en referencia al libro publicado ese mismo 2019, por el periodista francés Frédéric Martel, conocido en español como “Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano” -una investigación sobre la homosexualidad encubierta y las contradicciones internas de la cúpula eclesiástica-. A la explicación, Epstein responde “Porn”, a secas.

image El ataque contra Francisco En el verano europeo de 2018 tomó forma una campaña impulsada por el entonces exnuncio apostólico en Estados Unidos, Carlo Maria Viganò, en el contexto del escándalo del cardenal Theodore McCarrick, acusado de abusos sexuales durante décadas, tanto sobre menores de edad como sobre seminaristas y jóvenes adultos. Ese caso derivó en una decisión histórica: Francisco destituyó al cardenal acusado el 16 de febrero de 2019, un hecho sin precedentes en la Iglesia moderna.

Pese a los intentos y a la articulación de discursos y operaciones mediáticas, el objetivo de desplazar o debilitar al Papa no tuvo éxito. Incluso después, durante los días posteriores al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Viganò fue entrevistado extensamente por Bannon en su programa. Años más tarde, ese mismo obispo sería excomulgado por Francisco, en junio de 2024, tras bendecir públicamente a lo que llamó “los hijos de la luz”. Los documentos desclasificados también comienzan a trazar un mapa más amplio de los intereses de Epstein en el mundo del Vaticano y la Iglesia. Según los archivos, el financista llegó a canalizar fondos hacia organizaciones benéficas católicas a través de su fundación y envió emisarios a eventos del Vaticano. Su interés, detallan los correos, estaba puesto en la política exterior de la Santa Sede.