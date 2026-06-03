EEUU: la Cámara de Representantes aprobó una resolución para limitar los poderes de guerra de Donald Trump frente a Irán

La iniciativa fue respaldada por demócratas y cuatro republicanos. Aunque no obliga al retiro de tropas, busca restringir una eventual escalada militar sin autorización del Congreso.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución para limitar las facultades de guerra del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán , en lo que representó el primer desafío abierto de la cámara baja a la estrategia de la Casa Blanca desde el inicio de la escalada en Medio Oriente.

La iniciativa establece que el mandatario deberá retirar a las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán , salvo que el Congreso declare formalmente la guerra o autorice de manera específica una intervención militar. No obstante, la medida tiene un carácter mayormente político y simbólico, ya que no obliga de forma automática al repliegue de tropas .

La votación terminó con 215 votos a favor y 208 en contra , y contó con el respaldo de toda la bancada demócrata junto a cuatro legisladores republicanos: Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson .

El resultado reflejó además un cambio de postura dentro de algunos sectores del Congreso, donde en las últimas semanas creció el apoyo a los intentos de restringir los poderes de guerra del Ejecutivo.

Uno de los casos más destacados fue el del demócrata Jared Golden , representante por Maine, quien había rechazado tres iniciativas similares en el pasado pero esta vez acompañó el proyecto, contribuyendo a la unanimidad del bloque opositor.

El texto no requiere la firma de Donald Trump para expresar la posición institucional del Congreso sobre la participación militar de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Tras la aprobación, los legisladores demócratas celebraron la decisión con aplausos dentro del recinto. La resolución será enviada ahora al Senado, donde deberá ser analizada para continuar su trámite parlamentario.

Al tratarse de una resolución concurrente, el texto no requiere la firma de Donald Trump para expresar la posición institucional del Congreso sobre la participación militar de Estados Unidos en el conflicto con Irán, aunque sí busca incrementar la presión política sobre la administración republicana en materia de política exterior y defensa.

Donald Trump abrió la puerta a un acuerdo de paz con Irán para "este fin de semana"

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de un acuerdo de paz con Irán, durante una conferencia de prensa. "Si sucede -y puede que no suceda, ¿Quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana", dijo el republicano, dejando abierta la puerta abierta a un entendimiento.

Desde del Despacho Oval, el mandatario habló de los recientes ataques cruzados entre EEUU e Irán, de las últimas horas. "Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo", minimizó el mandatario.

Durante la tarde del miércoles, las autoridades de Kuwait informaron este miércoles que un ataque con drones perpetrado por Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait dejó un muerto y 63 heridos. En respuesta, Washington atacó una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm,

"No obstante, algunas personas podrían argumentar que (los iraníes) fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad", cerró el magnate sobre el tema, según rescató EFE.