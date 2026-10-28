El dolor de la madre de Flávio Bolsonaro: "Un hijo más se vio obligado a dejar su patria" + Agregar ámbito en









Rogérica, exesposa de Jair y el senador brasilero, publicó un video en redes sociales lamentándose por la situación de su hijo.

La madre de Flavio Bolsonaro se refirió a la fuga de su hijo a EEUU: "Mi corazón sangra".

Rogéria Bolsonaro, exesposa de Jair y madre de Flavio, se refirió este miércoles sobre la reciente huida de su hijo hacia EEUU y aseguró que el excandidato presidencial de Brasil se vio obligado a dejar su patria por causa de “ persecuciones injustas, infundadas y arbitrarias”.

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“Estoy muy triste. Mi corazón sangra (gracias a Dios que es un corazón fuerte) porque otro hijo más se vio obligado a dejar su amada Patria por causa de persecuciones injustas, infundadas y arbitrarias”, manifestó a través de una publicación en la red social X.

La mujer, que también participó de las últimas elecciones como candidata a diputada, manifestó además que ahora serán “cuatro nietos” de los cuales estará privada de acompañar, en alusión a los hijos de Flavio y a los de Eduardo, quien permanece en EEUU desde inicios de 2025.

“Ahora son cuatro nietos de los que estaré privada de acompañar de cerca su crecimiento, de celebrar juntos sus victorias y logros y de consolar en las horas difíciles. No podré estar cerca cuando tengan fiebre, para poner la mano en sus frentes y verificar si está alta o no”, lametó Rogéria.

Quero compartilhar com vocês um pouquinho o sentimento de um coração de mãe.



Estou muito triste. Meu coração sangra (graças a Deus que é um coração forte) porque mais um filho se viu obrigado a deixar sua Pátria amada por causa de perseguições injustas,descabidas e arbitrárias.… pic.twitter.com/RvxubKUPvK — Rogéria Bolsonaro (@RNBolsonaro22) October 28, 2026 A su vez, aseguró que sus hijos son su vida y que si bien la distancia ahora los separa, el amor los une. “Y ahora separada de uno más, solo me queda decir un hasta pronto Flavio, mi hijo querido”, cerró.

La fuga de Bolsonaro a EEUU El mensaje tiene lugar tras confirmarse la llegada de Flavio a EEUU tras su paso por Argentina en el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, según informó Migraciones a través de un comunicado. Bolsonaro estuvo acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijos, Carolina y Luiza. Según el escrito, ingresaron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. A las 23.30 partieron en vuelo privado hacia la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, para luego despegar finalmente hacia Miami.

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