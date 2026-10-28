Fuga de Flávio Bolsonaro: la Justicia argentina ya investiga y ordena medidas

El fiscal federal Fabián Martínez solicitó informes a organismos oficiales para esclarecer las circunstancias del ingreso del senador brasileño y su posterior partida en un avión privado hacia Guayaquil.

El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez , solicitó informes a distintos organismos oficiales para determinar cómo ingresó al país el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro , y si existía algún impedimento legal que le prohibiera hacerlo.

La investigación se inició luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por el paso del dirigente brasileño por la Argentina y su posterior salida en un avión privado. La legisladora cuestionó los controles fronterizos y pidió esclarecer si hubo irregularidades en el procedimiento que permitió el traslado de Bolsonaro y su familia.

“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta” , sostuvo Pagano en una publicación en la red social X, en la que anunció la presentación judicial. En su denuncia, advirtió que el senador tendría restricciones judiciales para salir de Brasil y reclamó que se determine en qué condiciones se produjo su desplazamiento.

Entre las medidas solicitadas, la diputada pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú. También reclamó el acceso a los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo privado utilizado por el dirigente brasileño.

Además, solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público .

Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese despegue. Mientras tanto, el Gobierno dice que "nunca ingresó".Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado.Pedí preservar las cámaras del puente y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter, e investigar por tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta.Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles. — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 28, 2026

Qué informó Migraciones sobre el viaje

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas. Según el organismo, el grupo cruzó el puente internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre, a las 22.50, con documentación válida y sin impedimentos legales para ingresar al país.

De acuerdo con el comunicado oficial, a las 23.30 los cuatro abordaron un avión privado operado por Baires Fly S.A., cuyo destino declarado era Guayaquil, Ecuador.

La información oficial se conoció luego de que circularan versiones contradictorias sobre el ingreso del senador brasileño y su posible traslado a Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

La controversia por la situación judicial de Flávio Bolsonaro

El episodio se produjo en medio de la incertidumbre sobre la situación judicial del dirigente brasileño. Según las versiones difundidas, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes habría dispuesto restricciones relacionadas con sus documentos de viaje y su salida del país.

En las horas previas a la confirmación de Migraciones, también circularon versiones sobre un posible traslado a Estados Unidos y eventuales gestiones para obtener asilo político. Sin embargo, el destino informado oficialmente para el vuelo que partió de Puerto Iguazú fue Guayaquil.

El pedido de informes del fiscal federal busca establecer cómo se desarrolló el ingreso de Bolsonaro a la Argentina y si existía alguna restricción legal que debiera haber sido considerada por las autoridades. La investigación deberá determinar si hubo irregularidades en los controles y en el procedimiento que permitió su posterior salida del país.