El PJ define la estrategia para arrinconar a Javier Milei por la fuga de Flávio Bolsonaro

La bancada que conduce Germán Martínez se reunió a las pocas horas de conocerse la noticia para definir los pasos a seguir desde el Congreso: apuntan a que el Ejecutivo brinde explicaciones por el paso del excandidato a presidente de Brasil por la Argentina antes de partir a los Estados Unidos.

El PJ en Diputados toma cartas en el asunto tras la fuga de Flávio Bolsonaro . La bancada que conduce Germán Martínez mantuvo una reunión este mediodía y definieron los pasos a seguir desde el Congreso para que el gobierno de Javier Milei brinde explicaciones por el paso del excandidato a presidente de Brasil por la Argentina antes de partir a los Estados Unidos .

“Bolsonaro se fugó y pasó por la Argentina camino a los Estados Unidos con la absoluta complicidad de Milei” . Así definió un importante diputado de la principal bancada de la oposición el hecho que mantiene en vilo a la opinión pública.

Con esa interpretación de los acontecimientos que se produjeron a las pocas horas de la derrota electoral de Bolsonaro y luego de que la justicia brasileña le prohibiera la salida del país vecino, los diputados se reunieron en las oficinas del bloque, que se encuentran en el Palacio del Congreso. A puertas cerradas, los legisladores definieron llevar adelante tres líneas de acción.

Por un lado, tal cual pudo saber este medio, le exigirán al Poder Ejecutivo que responda con “urgencia” los diferentes pedidos de informe que enviaron los legisladores nacionales . Por caso, quieren conocer hasta qué punto se involucraron funcionarios argentinos en la fuga de Bolsonaro –quien se tomó un avión a los Estados Unidos junto con su familia desde el aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

En segundo lugar, las diferentes tribus del peronismo acordaron avanzar con tres pedidos de interpelación . Las intenciones son que los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno ; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y el jefe de Gabinete, Diego Santilli , brinden explicaciones en el recinto de la Cámara de Diputados. Las chances de que esta jugada prospere son muy bajas.

Desde que gobierna Milei, los funcionarios del Ejecutivo se resistieron a responder preguntas de los diputados. Por caso, en el marco del Caso Libra, apenas se apersonó el por entonces ministro coordinador, Guillermo Francos, para evitar que se le aplique una moción de censura que podía terminar con su remoción.

Por último, en el peronismo se propusieron intentar que “se generen los mecanismos necesarios” para volver a tener embajador brasileño en la Argentina. Vale recordar que en agosto, tras la seguidilla de insultos por parte de Milei a su par brasileño, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó retirar al embajador Julio Bitelli y rebajó el vínculo entre ambos países al mínimo histórico de encargados de negocios.

“Nos peleamos con España, Chile, Brasil, por culpa del Presidente que venía a abrir la Argentina al mundo”, ironizaron desde las filas del PJ.

Como sea, la oposición aprovechará el escándalo que tiene al Presidente en el centro de la escena, para arrinconarlo en el Congreso. Al menos, en la Cámara de Diputados. Y, por lo bajo, festejan que a diferencia del Caso Libra, “que nadie lo entendía”, la fuga de Bolsonaro tiene un sinfín de condimentos cinematográficos que le allanan el camino.